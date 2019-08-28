США в "нормандском формате": Зеленский напомнил о позиции Украины

Президент обсудил с Джоном Болтоном участие Штатов в переговорах по Донбассу

Владимир Зеленский и Джон Болтон / Фото: Офис Президента Украины

Украина выступает за расширение "нормандского формата" за счет присоединения к нему США.

Об этом на встрече с советником американского президента по национальной безопасности Джоном Болтоном 28 августа в Киеве напомнил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Президент Украины выразил надежду, что США смогут больше привлекаться к переговорному процессу относительно Донбасса. Он отметил, что Украина приветствовала бы присоединение Соединенных Штатов к "нормандскому формату", – сообщили в Офисе президента Украины.

Помимо того, обсуждалась возможность углубления сотрудничества между Киевом и Вашингтоном в сферах безопасности и обороны, энергетической безопасности, а также в вопросах реформирования Вооруженных сил Украины и украинской оборонной промышленности.

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Зеленский отметил важность консолидированной позиции США и других партнеров Украины для обеспечения освобождения украинских моряков и других незаконно удерживаемых Россией граждан.

Напомним, что идея привлечь Штаты к переговорам по урегулированию на Донбассе поднималась уже не раз. Также в Украине заявляли о необходимости подключить все страны Будапештского меморандума (то есть еще Британию и Китай).

Так, в прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с предложением провести переговоры с участием президента США Дональда Трампа.

В свою очередь Путин ответил на предложение Зеленского о новом формате переговоров. Также хозяин Кремля рассказал, когда возможна встреча для обсуждения ситуации на Донбассе.

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