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США в ООН предвещают России изоляцию из-за милитаризации Крыма

Сегодня, 19:21

По словам Джонатана Коэна, России следует переосмыслить свой подход в отношении Украины

Фото: Pixabay
США в ООН предвещают России изоляцию из-за милитаризации Крыма //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bdd/824/5c8bdd82460c2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bdd/824/5c8bdd82460c2.jpg Политика По словам Джонатана Коэна, России следует переосмыслить свой подход в отношении Украины

Милитаризация крымского полуострова оккупационной властью Кремля приведет к еще большей изоляции России в международном сообществе. Об этом заявил и.о. постоянного представителя США при Организации Объединенных Наций Джонатан Коэн во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

"Мы с союзниками и партнерами будем добиваться того, чтобы правительство России выполняло свои обязательства, в частности по соблюдению прав и свобод. Мы также видим дальнейшую милитаризацию, включая проведение военных учений и с переводом военных средств и персонала в Крым. Такими шагами Россия ведет себя к дальнейшей изоляции, к ухудшению перспектив для себя и своих соседей", – заявил дипломат.

По его словам, России следует переосмыслить свой подход в отношении Украины.

"Мы по прежнему будем изучать весь спектр мер в нашем распоряжении, включая дипломатию и меры по содействию безопасности для того, чтоб за такие действия платила Россия. Наши санкции в отношении агрессивных деяний будут сохраняться до тех пор, пока не будет полностью возвращен Крым и выполнены Минские соглашения", - подчеркнул Коэн.

Как сообщалось, Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении высокопоставленных российских офицеров за агрессию в Керченском проливе против Украины, а также под ограничительные меры попали восемь компаний и два пособника боевиков на Донбассе. Об этом говорится в заявлении Министерства финансов США.

Напомним, сегодня Евросоюз продлил санкции против России. До 15 сентября ограничительные меры продолжать действовать в отношении 163 человек и 44 компаний, которые причастны к агрессии против Украины.

Также ЕС ввел санкции против восьми адмиралов и высокопоставленных офицеров РФ. Европейцы ввели ограничительные меры против российских военных за нападение на украинские корабли в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Недавно и президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России за агрессию против Украины. Смотрите подробней в сюжете "Сегодня".

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Тег США, ООН, коэн, санкции

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УНН

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