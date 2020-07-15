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США вводят санкции против российских "потоков": реакция МИД Украины

15 июля, 20:42

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Украинские дипломаты приветствуют решение Госдепа

Строительство российского газопровода "Северный поток – 2" является попыткой РФ геополитически разделить Европу и подорвать энергетическую безопасность Украины, поэтому Киев приветствует будущие санкции США в отношении этого проекта.

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Об этом заявили в МИД Украины после того, как госсекретарь Майк Помпео анонсировал новые меры против "Северного потока – 2" и "Турецкого потока".

"Мы приветствуем дальнейшие меры США против управляемого Россией проекта "Северный поток – 2", завершение которого станет серьезной угрозой для солидарности Европы", – заявили в министерстве.

Дипломаты напомнили, что Украина является надежным партнером по транзиту и "рассчитывает на тесное сотрудничество со США и ЕС для укрепления энергетической безопасности региона в общих интересах".

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Напомним, в прошлом месяце в Сенат США внесли законопроект, который предусматривает дополнительные санкции против газопровода "Северный поток – 2". Теперь они коснутся компаний, страхующих суда-трубоукладчики.

Также законопроект предлагает распространить санкции на компании, которые обеспечивают "услуги либо помещения" для работ по модернизации судов, задействованных в строительстве газопровода. В качестве примеров приводятся работы по дооборудованию судов, установке сварочного оборудования, оборудования для водолазных работ.

Германия уже выразила опасения из-за стремления США наложить санкции на "Северный поток – 2", поскольку они могут затронуть немецкие госслужбы.

Как мы уже сообщали, США рассматривают возможность создания в Украине газового хаба. Подробнее об этом – в видеосюжете:

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