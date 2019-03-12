США выделят на военную помощь Украине более 200 млн долларов — Пентагон
Средства выделят в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября
Соединенные Штаты намерены выделить на военную помощь Украине более 200 млн долларов в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября. Об этом заявил во вторник американский генерал-лейтенант Энтони Иерарди во время брифинга по бюджетному запросу Пентагона.
У него спросили, какой объем военной помощи Вашингтон намерен предоставить Киеву в 2020 финансовом году. "Более 200 млн долларов по этой статье [бюджета]", — отметил он.
Помощник заместителя министра обороны США Элейн Маккаскер, занимающаяся финансовыми вопросами, рассказала, что Пентагон "вместе с Госдепартаментом продвигается вперед в деле разработки такого рода инициатив".
Проект бюджета представляет собой направленный Конгрессу запрос, в котором говорится о приоритетах нынешней администрации США. Законодатели Палаты представителей и Сената Конгресса сами разрабатывают и утверждают правительственные расходы, после чего итоговый документ подписывает или отклоняет глава государства.
На прошлой неделе главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти заявил, что Соединенные Штаты в будущем будут рассматривать поставки Киеву также снайперского оружия и вооружений для украинских ВМС.
Напомним, за время войны Запад передал Украине 400 единиц вооружения и техники. Украинская армия значительно усилилась не только отечественным вооружением, но и заграница помогла.
Отметим, что с 2014 года США выделили Украине миллиард долларов, на который закупалась военная техника, оборудование и обучение американскими инструкторами украинских военных. Так, например, в 2015 году в Украину прибыла первая партия американских Humvee – 100 штук. В 2017-м США отправили для украинской армии еще 40 "Хаммеров".
В августе 2018-го США передали Украине новую партию артиллерийских радаров. Военные ВСУ получили еще две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 для военных автомобилей "Хаммер".
В сентябре того же года Украине передали два американских катера "Айленд" для Военно-морских сил Украины. Их в Балтиморе принимал лично президент Украины Петр Порошенко с командующим ВМС Игорем Воронченко.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " США выделят на военную помощь Украине более 200 млн долларов — Пентагон". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"