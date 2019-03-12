США выделят на военную помощь Украине более 200 млн долларов — Пентагон

Средства выделят в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября

Американский ПТРК Javelin. Фото: flickr.com/U.S. Army.

США выделят на военную помощь Украине более 200 млн долларов — Пентагон //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7eb/654/5c87eb654e3d0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7eb/654/5c87eb654e3d0.jpg 2019-03-12T19:47:00+02:00 Политика Средства выделят в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября

Соединенные Штаты намерены выделить на военную помощь Украине более 200 млн долларов в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября. Об этом заявил во вторник американский генерал-лейтенант Энтони Иерарди во время брифинга по бюджетному запросу Пентагона.

У него спросили, какой объем военной помощи Вашингтон намерен предоставить Киеву в 2020 финансовом году. "Более 200 млн долларов по этой статье [бюджета]", — отметил он.

Помощник заместителя министра обороны США Элейн Маккаскер, занимающаяся финансовыми вопросами, рассказала, что Пентагон "вместе с Госдепартаментом продвигается вперед в деле разработки такого рода инициатив".

Проект бюджета представляет собой направленный Конгрессу запрос, в котором говорится о приоритетах нынешней администрации США. Законодатели Палаты представителей и Сената Конгресса сами разрабатывают и утверждают правительственные расходы, после чего итоговый документ подписывает или отклоняет глава государства.

На прошлой неделе главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти заявил, что Соединенные Штаты в будущем будут рассматривать поставки Киеву также снайперского оружия и вооружений для украинских ВМС.

Напомним, за время войны Запад передал Украине 400 единиц вооружения и техники. Украинская армия значительно усилилась не только отечественным вооружением, но и заграница помогла.

Отметим, что с 2014 года США выделили Украине миллиард долларов, на который закупалась военная техника, оборудование и обучение американскими инструкторами украинских военных. Так, например, в 2015 году в Украину прибыла первая партия американских Humvee – 100 штук. В 2017-м США отправили для украинской армии еще 40 "Хаммеров".

В августе 2018-го США передали Украине новую партию артиллерийских радаров. Военные ВСУ получили еще две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 для военных автомобилей "Хаммер".

В сентябре того же года Украине передали два американских катера "Айленд" для Военно-морских сил Украины. Их в Балтиморе принимал лично президент Украины Петр Порошенко с командующим ВМС Игорем Воронченко.

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