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США выставили России условия по Донбассу

3 октября, 20:18

Мы призываем к восстановлению контроля Украины над ее международным рубежом, - говорится в сообщении

Фото: REUTERS/Brian Snyder

Фото: REUTERS/Brian Snyder

В Посольстве США в Украине выставили России условия по Донбассу, в частности, призвали РФ вывести свои силы с оккупированных территорий на востоке Украины и проявить политическую волю, чтобы восстановить контроль Украины над ее международным рубежом. Именно это будет условием для проведения честных выборов в регионе.

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в Twitter.

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"Мы приветствуем прогресс в направлении достижения мира на востоке Украины и призываем к восстановлению контроля Украины над ее международным рубежом. Свободные и честные выборы требуют вывода возглавляемых Россией сил и незаконных вооруженных формирований с территории Украины, а также безопасной среды. Чтобы это произошло, Россия должна проявить политическую волю", – говорится в сообщении.

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Как сообщали "Сегодня", 1 октября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы, на которой Украина одобрила текст "формулы Штайнмайера". Однако стоит отметить, что это только согласование документа, который будет передан "Нормандской четверке", лидеры стран которой и обсудят все нюансы, в том числе и предохранители выполнения договоренностей. Само одобрение Киевом документа в Минске ни на что не влияет, а наоборот – разблокировало единственную преграду для переговоров в "нормандском формате".

На брифинге президент Владимир Зеленский четко дал понять, что ни о какой сдаче нацинтересов Украины нет и выборы в ОРДЛО не будут проведены, пока не будут выведены российские войска и не обеспечена безопасность. Зеленский объяснил, что включает в себя "формула Штайнмайера", о которой договорились в Минске.

Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера

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США Донбасс Украина условия формула штайнмайера

Источник: Сегодня

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