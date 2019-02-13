США сохранят санкции против РФ, пока Киев не получит контроль над Донбассом и Крымом

Соединенные Штаты подчеркивают однозначную позицию по Украине

Фото: Getty Images

США сохранят санкции против РФ, пока Киев не получит контроль над Донбассом и Крымом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/e0b/068/5c3e0b068facd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/e0b/068/5c3e0b068facd.jpg 2019-02-13T02:45:00+02:00 Политика Соединенные Штаты подчеркивают однозначную позицию по Украине

Исполняющий обязанности постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн заявил, что вывод российских войск с оккупированных Россией Крыма и Донбасса должен быть единственным приемлемым путем урегулирования ситуации, на который должно соглашаться международное сообщество.

Об этом Коэн сказал на заседании Совета безопасности ООН по поводу четвертой годовщины со времени подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

"Надо четко понимать – это Россия должна остановить этот конфликт. Вывод ее военных сил из восточной Украины и Крыма – единственный приемлемый результат и единственный результат, на который мы должны согласиться", - подчеркнул Коэн.

Он напомнил, что Соединенные Штаты подчеркивают однозначную позицию по Украине.

"Мы не признаем и не будем признавать целенаправленную аннексию Крыма. Мы никогда не согласимся ни на что другое, чем на полное восстановление контроля Украины над ее собственной территорией – речь идет о восточной Украине, о Крыме, включительно с ее территориальными водами", – отметил Коэн.

Он добавил, что связанные с Донбассом санкции будут оставаться в силе, пока Россия полностью не выполнит Минские соглашения. Таким же образом, по его словам, будут сохранять силу и санкции, связанные с оккупацией Крыма, пока Россия не вернет полуостров Украине.

Как сообщалось, помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослав Енча заявил о необходимости согласования дополнительных мер для закрепления стойкого и необратимого режима прекращения огня на Донбассе.

Также он заявил, что "на протяжении последних пяти лет конфликт на востоке Украины не является спящим, и не является замороженным".

Напомним, заседание Совета безопасности ООН 12 февраля было созвано по инициативе России. Задекларированный повод – четвертая годовщина подписания Минских договоренностей.

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