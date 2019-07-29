Майк Помпео. Фото: REUTERS/Jose Cabezas

США ждут от Украины "творческих идей" по Донбассу https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%20%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%20%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BE 2019-07-29T19:53:06+03:00 Политика Госсекретарь США напомнил, что война на востоке Украины "совершенно реальна"

Новый парламент и новое правительство должны способствовать урегулированию конфликта на Донбассе, считает госсекретарь США Майк Помпео.

Выступая на Экономическом клубе Вашингтона 29 июля, он заявил, что Белый дом поддерживает контакты с новым украинским правительством, и напомнил о состоявшихся 21 июля внеочередных парламентских выборах.

"Надеюсь, это приведет к появлению ряда более творческих идей относительно того, как урегулировать данную проблему. Конфликт на Украине подлинный. Они все еще воюют. Не каждый день, но много. Это совершенно реально", — отметил Помпео.

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Глава американской дипломатии также напомнил о том, что Вашингтон не намерен отказываться от курса на непризнание незаконной аннексии Крыма Россией.

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"Позиция США заключается в том, что это неприемлемо … Крым должен вернуться", – добавил он.

Напомним, на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым ранее в этом году Помпео также напомнил о неприемлемости аннексии Крыма и выразил надежду на то, что РФ освободит 24 военнопленных украинских моряков.

Мы также писали, что этой весной президент США Дональд Трамп продлил санкции в отношении лиц, ответственных за подрыв демократических процессов и институтов в Украине. Подробнее об этом вы можете узнать в видеоюжете:

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