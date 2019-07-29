США ждут от Украины "творческих идей" по Донбассу

Новый парламент и новое правительство должны способствовать урегулированию конфликта на Донбассе, считает госсекретарь США Майк Помпео.
Выступая на Экономическом клубе Вашингтона 29 июля, он заявил, что Белый дом поддерживает контакты с новым украинским правительством, и напомнил о состоявшихся 21 июля внеочередных парламентских выборах.
"Надеюсь, это приведет к появлению ряда более творческих идей относительно того, как урегулировать данную проблему. Конфликт на Украине подлинный. Они все еще воюют. Не каждый день, но много. Это совершенно реально", — отметил Помпео.
Глава американской дипломатии также напомнил о том, что Вашингтон не намерен отказываться от курса на непризнание незаконной аннексии Крыма Россией.
"Позиция США заключается в том, что это неприемлемо … Крым должен вернуться", – добавил он.
Напомним, на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым ранее в этом году Помпео также напомнил о неприемлемости аннексии Крыма и выразил надежду на то, что РФ освободит 24 военнопленных украинских моряков.
Мы также писали, что этой весной президент США Дональд Трамп продлил санкции в отношении лиц, ответственных за подрыв демократических процессов и институтов в Украине. Подробнее об этом вы можете узнать в видеоюжете:
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