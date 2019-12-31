СССР совместно с немцами грубо поделили Польшу – посол Германии в Польше

Германия решительно пытается погасить конфликт в Польше, не уклоняясь от тяжелых ответов

Германия ответила на заявление президента РФ Владимира Путина об участии Польши в "развязывании Второй мировой войны" – Берлин напомнил, что Третий Рейх и Советский Союз напали и поделили Польшу, которая сейчас является лидером среди стран, куда выезжают украинцы. Об этом заявил посол Германии в Польше Рольф Никель.

"Позиция федерального правительства Германии является ясной: пакт Молотова-Риббентропа послужил для подготовки преступного вторжения гитлеровской Германии в Польшу. СССР вместе с Германией принял участие в этом грубом разделе Польши", – написал он в Twitter.

19 декабря на пресс-конференции Путин отрицал, среди прочего, что пакт Молотова-Риббентропа стал причиной Второй мировой войны. Он сказал, что на Польшу напала нацистская Германия, а СССР ввел свои войска, поскольку польское правительство потеряло контроль над своими вооруженными силами.

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Путин также сказал, что Польша использовала Мюнхенское соглашение 1938 году, чтобы реализовать свои территориальные претензии и отобрать у Чехословакии Заолзье.

23 августа 1939 года гитлеровская Германия и Советский Союз заключили договор о ненападении. К договору прилагался секретный протокол о разделении интересов подписантов в Восточной Европе. В частности, Гитлер и Сталин договорились о разделе Польши.

1 сентября 1939 года войска гитлеровской Германии вторглись на территорию Польши с запада, а 17 сентября 1939 года в Польшу вошли с востока советские войска. Сражаться на два фронта страна не могла.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Варшава готова к длительной информационной войне с Москвой из-за попыток президента Путина исказить историю Второй мировой войны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский.

Он отметил, что польская власть решила сразу не реагировать на слова Путина на высшем уровне, чтобы посмотреть, в каком направлении все будет развиваться, ведь было понятно, что это будет не одноразовый агрессивный выпад российской власти.

Также мы сообщали о том, что в течение 2016-2019 годов в Польше задержали 19 граждан Украины путем внесения данных о них в систему Интерпол для дальнейшей экстрадиции в Российскую Федерацию.

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