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Стакан диоксина, пятая колонна и правовая чехарда: сколько раз в Украине распускали Раду

22 мая, 11:33

Рекордсменом по досрочным выборам в парламент стал Виктор Ющенко

Фото: Reuters
Фото: Reuters.

Во вторник, 21 мая,стала известна дата досрочных парламентских выборов в Украине.Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с лидерами фракций Верховной Рады. Во время встречи речь шла о досрочном прекращении полномочий парламента VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

"Главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту – 4%. Это – оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Я как гарант Конституции обязан гарантировать права граждан Украины. Юридическое основание для роспуска – с 2016 года не существовало коалиции", – заявил Зеленский.

Также говорилось о созыве внеочередного заседания Верховной Рады для принятия изменений в действующее избирательное законодательство, в частности об отмене мажоритарной системы и снижение проходного барьера до 3%. Кроме того, была достигнута предварительная договоренность о проведении досрочных парламентских выборов 21 или 28 июля 2019 года.

Распустив Верховную раду, президент Зеленский поставил жирную запятую в майском "параде отставок",знаменующем смену власти в Украине. Кроме того, это будет вот уже четвертый роспуск украинского парламента в новейшей истории нашей страны. Как это было в 2007, 2008 и и 2014 годах – читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

2007

2 апреля 2007 года тогдашний президент Украины Виктор Ющенко впервые распускает Раду – это событие стало одним из самых значительных кризисов в украинской политике .  

Такой шаг он пояснил тем, что коалиция во главе с Партией Регионов (в коалицию также входили коммунисты и социалисты), пытается узурпировать власть. Виктор Янукович на тот момент возглавлял Кабинет министров, и коалиция активно расширялась за счет "перебежчиков" и оппозиционных фракций БЮТ и "Нашей Украины".

Как отмечают эксперты, если бы этот процесс продолжался, то парламентская коалиция могла бы получить конституционное большинство, что позволило бы ей преодолевать президентское вето и вносить изменения в Конституцию, чего Ющенко очень не хотел.

Первому в истории независимой Украины роспуску Рады предшествовала ожесточенная борьба. В мае 2007 года парламент отменил пять своих постановлений, связанных с указами президента относительно роспуска парламента.

Чтобы понять тогдашние настроения в политикуме, достаточно привести заявление социалиста Василия Волги о том, что Ющенко распустил Раду из-за диоксина.

Фото: Михаил Маркив, "Сегодня"

"Люди обеспокоены состоянием здоровья президента. Должна быть создана международная экспертная медицинская группа, предложить Ющенко пройти медицинское обследование по состоянию его здоровья. Я сомневаюсь, что человек, который употребил почти стакан диоксина и, по утверждению медиков, это влияет на центральную нервную систему, что этот человек в состоянии остаться адекватным", – заявил народный избранник.

Досрочные выборы состоялись 30 сентября. По их итогам, БЮТ и НУНС создали "оранжевую коалицию" и 18 декабря избрали премьером Тимошенко.

2008

Впрочем, новоизбранный парламент не продержался и года – 8 октября 2008 года Ющенко опять распустил Раду.  Точнее, попытался, но обо всем по порядку. Президент Виктор Ющенко снова вошел в клинч с премьер-министром страны, на сей раз с Юлией Тимошенко, и опять не нашел лучшего выхода из патовой ситуации.

В своем выступлении лидер страны обвинил руководство Блока Юлии Тимошенко в развале демократической коалиции (и в образовании 2 сентября фактически новой коалиции в составе БЮТ, ПР и КПУ). Кроме того, Ющенко обвинил Кабмин в ухудшении экономического состояния Украины.

В отличие от указов президента о роспуске Рады от 2007 года, новый указ никто из основных политических сил оспаривать не стал (он соответствовал статье 90 Конституции — в стране месяц отсутствовала коалиция). С указом об очередном роспуске Рады смирился даже БЮТ, хотя в блоке и заявляли о том, что очередные перевыборы парламента – это преступление перед страной.

Внеочередные выборы были назначены на 7 декабря 2008 года, но… Не сложилось. Действующий гарант, мягко говоря, переоценил свои силы.

Дальше началась правовая чехарда. 10 октября Окружной административный суд Киева приостановил действие указа президента Украины о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов, после чего Ющенко потребовал уволить судью Окружного административного суда Киева Владимира Келеберду, запретившего досрочные выборы. А уже 11 октября Центральная избирательная комиссия Украины объявила о выполнении постановления суда о запрете организации внеочередных выборов.

13 октября Ющенко ответным ударом ликвидировал окружной суд Киева, который отменил его указ, и создал вместо него Центральный окружной административный суд города Киева и Левобережный окружной административный суд города Киева. В свою очередь, 15 октября Киевский областной административный суд остановил действие указа президента Виктора Ющенко о ликвидации окружного административного суда города Киева.

Впрочем, закончилось все хорошо. 8 декабря 2008 года Владимир Литвин был избран на должность председателя Верховной Рады вместо подавшего в отставку еще 17 сентября Арсения Яценюка. А на следующий день новоизбранный председатель сообщил о восстановлении демократической коалиции, в которую теперь вошел, конечно же, и Блок Литвина.

2004

В следующий раз Верховную Раду распустил Петр Порошенко 26 августа 2014 года. И вполне удачно. 

Решение об этом Администрация президента обнародовала в половине десятого вечера накануне, 25 августа. Перевыборы в парламент были назначены на 26 октября. В своем выступлении президент сказал буквально следующее:

"Мощный общественный запрос на перезагрузку власти является более чем очевидным. Выборы – лучший способ люстрации. И начинать очищение следует с высшего законодательного органа. Нынешний состав Верховной Рады в течение полутора лет был опорой Януковича. И большинство именно этих депутатов принимала диктаторские законы, которые унесли жизни Небесной Сотни. За это нужно нести ответственность – и уголовную, и политическую. Многие депутаты, заседающие или числящиеся в Раде – если не прямые спонсоры и сообщники, то сторонники боевиков-сепаратистов. Не секрет: пятая колонна состоит из десятков якобы народных депутатов," – заявил Порошенко.


Напомним, что 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады.  

Указ №303/2019 "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" опубликовала пресс-служба Администрации президента в тот же день, во вторник, 21 мая.

"Руководствуясь частью второй статьи 77, частями шестой и седьмой статьи 83, пунктом 1 части второй статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва", – говорится в документе.

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Тег Ющенко, Верховная Рада, Порошенко, Зеленский, досрочные выборы, справка сегодня

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Сегодня

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