Стала известна дата досрочных парламентских выборов в Украине

Президент Зеленский и лидеры парламентских фракций договорились, что выборы пройдут 21 июля

Фото: president.gov.ua.

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с лидерами фракций Верховной Рады. Во время встречи речь шла о досрочном прекращении полномочий парламента VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

"Главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту – 4%. Это – оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Я как гарант Конституции обязан гарантировать права граждан Украины. Юридическое основание для роспуска – с 2016 года не существовало коалиции", – заявил Зеленский.

Также говорилось о созыве внеочередного заседания Верховной Рады для принятия изменений в действующее избирательное законодательство, в частности об отмене мажоритарной системы и снижение проходного барьера до 3%. Кроме того, была достигнута предварительная договоренность о проведении досрочных парламентских выборов 21 или 28 июля 2019 года.

О достигнутой договоренности после консультаций в АП сообщили журналистам лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко и первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

"Консультации прошли. Ориентировочно выборы на 21 июля. Но мы должны изменить избирательное законодательство", – отметил Ляшко, уточнив, что указ президента, скорее всего, будет завтра.

В свою очередь Ирина Геращенко отметила, что президент Зеленский намерен просить Верховную Раду провести внеочередное заседание, чтобы утвердить изменения в избирательном законодательстве.

"Согласно этим консультациям, есть такая инициатива новоизбранного президента: обратиться к Верховной Раде относительно проведения внеочередной сессии Верховной Рады, на которой провести такие изменения законодательства. Все фракции и политические группы будут определяться", – сказала Геращенко журналистам у здания администрации президента после консультаций у главы государства.

"Насколько мы понимаем, новый президент планирует выпустить такой указ не сегодня, а в ближайшие дни для того, чтобы соблюсти этот срок, чтобы выборы прошли в воскресенье за 60 дней. Это будет или 21 июля, или 28 июля", – добавила Геращенко.

Как сообщалось, на консультациях с президентом Зеленским присутствовали глава Верховной Рады Андрей Парубий, вице-спикеры Ирина Геращенко и Оксана Сыроид. Кроме того во встрече участвовали Артур Герасимов, глава фракции партии "Блок Петра Порошенко"; Максим Бурбак, глава фракции партии "Народный фронт"; Вадим Новинский, глава фракции партии "Оппозиционный блок"; Олег Березюк, глава фракции партии "Самопомич"; Олег Ляшко, глава фракции "Радикальной партии"; Юлия Тимошенко, глава фракции "Батькивщина"; Ярослав Москаленко, глава депутатской группы "Воля народа", Виталий Хомутынник, сопредседатель депутатской группы "Партия Видродження".

Отметим, согласно ст. 90 Конституции, решение о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады принимается президентом после консультаций со спикером парламента, его заместителями и главами депутатских фракций.

Напомним, после принятия присяги президента на церемонии инаугурации, которая состоялась 20 мая в сессионном зале Верховной Рады, Владимиру Зеленскому представили командующих ВСУ и руководителей силовых ведомств. Владимир Зеленский, согласно Конституции, принял командование.

В своей речи Зеленский призвал Кабинет министров уйти в отставку и заявил, что распускает Верховную Раду.





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