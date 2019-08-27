Стали известны имена всех кандидатов на руководящие должности в парламентских комитетах

Кроме того утверждены заместители руководителей и секретари комитетов

Фото: twitter.com/verkhovna_rada

Подготовительная группа по организации первого заседания Верховной Рады IX созыва утвердила персональный состав руководителей во всех 23 комитетах парламента, который будет вынесен на утверждение сессионного зала.

Соответствующее решение группа приняла после продолжительных консультаций на своем заседании во вторник.

Таким образом:

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Комитет по вопросам антикоррупционной политики возглавит Анастасия Красносильская ("Слуга народа");

Комитет по аграрной и земельной политике – Николай Сольский ("Слуга народа");

Комитет по вопросам бюджета – Юрий Аристов ("Слуга народа");

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики – Александр Ткаченко ("Слуга народа");

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования – Олег Бондарев ("Слуга народа");

Комитет по вопросам экономического развития – Дмитрий Наталуха ("Слуга народа");

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг – Андрей Герус ("Слуга народа");

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования – Михаил Радуцкий ("Слуга народа");

Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества – Богдан Яременко ("Слуга народа");

Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом – Ивана Климпуш-Цинцадзе (Евросолидарность");

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики – Даниил Гетманцев ("Слуга народа");

Комитет по вопросам образования, науки и инноваций – Сергей Бабак ("Слуга народа");

Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и АР Крым, Севастополя, национальных меньшинств, межнациональных отношений – Дмитрий Лубинец (самовыдвиженец);

Комитет по вопросам цифровой трансформации – Михаил Крячко ("Слуга народа");

Комитет по вопросам правовой политики – Ирина Венедиктова ("Слуга народа");

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский ("Слуга народа");

Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры – Владимир Крейденко ("Слуга народа");

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства – Андрей Клочко ("Слуга народа");

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки – Александр Завитневич ("Слуга народа");

Комитет по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич ("ОПЗЖ");

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов – Галина Третьякова ("Слуга народа");

Комитет по вопросам молодежи и спорта – Андрей Кожемякин ("Батькивщина").

Кроме того утверждены заместители руководителей и секретари комитетов.

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Руководитель подготовительной группы Дмитрий Разумков ("Слуга народа") отметил, что должность руководителя комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады остается за "Слугой народа", в которой еще идут консультации относительно того, кого именно делегировать, а конкретную фамилию политсила предоставит позднее.

Напомним, в четверг, 29 августа, в день торжественного открытия первой сессии Верховной Рады IX созыва, новости "Сегодня" выйдут в эфир со специальными информационными выпусками. Журналисты впервые проведут выпуск вместе с ведущей и будут освещать ход событий в ходе прямых включений с разных локаций.

Новости "Сегодня" также писали, что председатель подготовительной депутатской группы, новоизбранный народный депутат от партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сообщил, что сейчас обсуждают в политсиле. Подробнее – в нашем сюжете:

Все подробности в спецтеме Итоги выборов и новая Рада

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