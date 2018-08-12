Украина, Саудовская Аравия и Иран: о чем по телефону говорили Помпео и Фриланд

Госсекретарь США и министр иностранных дел Канады обсудили волнующие их темы

Государственный секретарь США Майкл Помпео и министр иностранных дел Канады Христя Фриланд затронули тему Украины в телефонном разговоре в пятницу, 10 августа. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

Также Помпео и Фриланд обсудили спор между Саудовской Аравией и Канадой, где министр иностранных дел Канады призвала освободить активистов.

Сообщается, что помимо прочего госсекретарь упомянул в разговоре Иран.

Напомним, во время телефонного разговора с Помпео президент Украины Петр Порошенко поблагодарил за историческую декларацию о непризнании попытки аннексии украинского Крыма российским агрессором. Также шла речь об освобождении украинских заложников и политических заключенных, удерживаемых в России и на оккупированных территориях на Донбассе и в Крыму.

Ранее сообщалось, что во время телефонного разговора Порошенко с Помпео подтвердили решительную позицию Киева и Вашингтона относительно существующей безопасности вызовов в результате реализации проекта "Северный поток – 2".

Также Порошенко провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, с которой обсудил ряд важных вопросов. Собеседники ожидаемо обсудили ситуацию на Донбассе и общие усилия для имплементации Минских договоренностей, а также вопросы безопасности, связанные со строительством "Северного потока – 2".