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Стали известны ведущие дебатов между Порошенко и Зеленским

Сегодня, 15:31

Кандидаты в президенты будут на разных сценах, и на них будет по одному модератору

НСК "Олимпийский". Скриншот
НСК "Олимпийский". Скриншот.

Дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский" будут вести ведущая телеканала ICTV Елена Фроляк и председатель правления "Общественного радио", журналист Андрей Куликов.

Как сообщают "Факты ICTV", кандидатуру Фроляк утвердили оба кандидата, и она будет модератором на сцене Зеленского.

"Для меня честь принять участие в теледебатах между кандидатами в президенты Украины. Это событие национального масштаба и оно важно для страны. Меня пригласили как телеведущую, для меня это работа. Поэтому, если бы это сделал Петр Порошенко, я бы также согласилась", – сказала телеведущая.

Елена Фроляк. Фото: fakty.com.ua

В то же время журналист Роман Кравец в Facebook сообщил, что вторым модератором, уже на сцене Порошенко, будет председатель правления "Общественного радио".

Андрей Куликов. Фото: facebook.com/hromadske.radio

"По состоянию на 14:30 договорились: ведущими дебатов будут Елена Фроляк и Андрей Куликов", – написал он.

Напомним, дебаты начнутся в 19:00 на НСК "Олимпийский". Отметим, что по закону президентская дискуссия должна проходить на "Общественном", но ради встречи Порошенко и Зеленского на стадионе, Центризбирком даже перенес время дебатов в студии: теперь вместо 20:00 выделено время с 21:00 до 22:00. Также читайте о правилах дебатов между Порошенко и Зеленским, которые могут быть применены и к их встрече на стадионе.

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Тег Порошенко, Олимпийский, ведущие, дебаты, Зеленский, Фроляк, куликов

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