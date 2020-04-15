Стало известно, что Рада рассмотрит на внеочередном заседании

Верховная Рада на внеочередном заседаниив четверг рассмотрит изменение Регламента, чтобы упростить принятие законопроектов с большим количеством поправок. Также депутаты рассмотрят еще четыре законопроекта. Повестку дня заседания обнародовал в Telegram-канале народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Так, депутаты рассмотрят проект закона №1043 о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением народными депутатами правами в ходе законодательной процедуры (второе чтение). Это связано с тем, что депутаты подают к некоторым документам большое количество поправок и это тормозит работу парламента.

Также в сессионный зал будут вынесены следующие вопросы:

президентский законопроект №0034 о ратификации Соглашения о гранте Фонда Е5Р между Украиной и Европейским инвестиционным банком;

законопроект №2653 о внесении изменений в закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" (второе чтение);

законопроект №2654 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты телекоммуникационных сетей;

законопроект №2398-д об оборонных закупках (второе чтение).

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Как сообщал новости "Сегодня", "слуги народа" придумали, как быстро пройти 16 000 правок к банковскому закону. Процесс рассмотрения большого количества поправок к законопроектам планируется изменить таким образом, чтобы и депутатов не обидеть, и не затягивать на месяцы принятие законов.

Ранее политолог Владимир Фесенко назвал преступным в условиях пандемии подачу 16 тысяч поправок к законопроекту о банках. По его словам, депутаты могут месяцами рассматривать только один этот законопроект, вместо того чтобы принимать важные и нужные законы.

Смотрите в сюжете, что приняла Рада на внеочередном заседании 13 апреля:

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