Стало известно, где будут судить Савченко и Рубана

Верховный суд принял решение и назначил город, где будет рассматриваться по сути уголовное производство по обвиняемым

Владимир Рубан и Надежда Савченко. Фото из открытых источников.

Стало известно, где будут судить Савченко и Рубана //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/29b/07c/5c629b07cc8a6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/29b/07c/5c629b07cc8a6.jpg 2019-02-12T12:10:00+02:00 Политика Верховный суд принял решение и назначил город, где будет рассматриваться по сути уголовное производство по обвиняемым

Народного депутата Надежду Савченко и экс-руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана будут судить в Чернигове. Об этом сообщает Верховной суд Украины.

Стало известно, что уголовное производство по Савченко и Рубану будет рассматривать Черниговский районный суд Черниговской области

"11 февраля коллегия судей первой судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда удовлетворила ходатайство прокурора отдела Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины о направлении уголовного производства по обвинению Надежды Савченко и Владимира Рубана из Славянского районного суда Донецкой области в Черниговский районный суд Черниговской области", – говорится в сообщении.

Напомним, недавно адвокат народного депутата Александр Тананкин рассказывал, что судить Рубана и Савченко должны были в Славянске. Сейчас они содержатся в Киевском следственном изоляторе, но их якобы должны были перевезти на Донбасс.

Ранее мы писали о том, что летом по делу Савченко-Рубана завершились досудебные расследования и подозреваемым, а также их защитникам предоставили материалы для ознакомления. Как заявлял генеральный прокурор Юрий Луценко, сторона обвинения будет требовать максимального срока наказания.

Как известно, Рубан и Савченко подозреваются в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захвате государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

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