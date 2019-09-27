Стало известно, где может работать автор жалобы на Трампа

/ Фото: AFP

Осведомитель, подавший жалобу на разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, может быть сотрудником Центрального разведывательного управления США. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Предполагаемый сотрудник ЦРУ ранее на некоторое время был переведен на службу в Белом доме, однако впоследствии вернулся на прежнее место работы. Источники СМИ утверждают, что неназванный разведчик хорошо подкован в вопросах американской внешней политики, особенно на европейском направлении. По информации издания, подавший на разговор двух президентов жалобу осведомитель "демонстрировал глубокое понимание украинской политики".

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Издание при этом подчеркивает, что юристы, представляющие интересы осведомителя, отказались подтверждать или опровергать информацию источников газеты. "Любое решение комментировать любую информацию, которая касается личности осведомителя, крайне сомнительно и безрассудно, потому что может поставить этого человека в опасность, — приводит газета слова одного из его или ее адвокатов. — Осведомитель имеет право на анонимность".

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Напомним, что телефонный разговор с Зеленским стал поводом для начала процедуры импичмента президента США.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента" на нашем сайте.

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