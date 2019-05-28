Стало известно, когда главы МИД Германии и Франции прилетят в Киев

Посол Украины в Германии Андрей Мельник также подтвердил визит глав внешнеполитических ведомств

Фото: ukrinform.ru.

В четверг, 30 мая, Украину с совместным визитом посетят главы МИД Германии Хайко Маас и Франции Жан-Ив Ле Дриан. Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко, который провел ряд рабочих встреч в Берлине в понедельник, 27 мая, передает Укринформ.

"Тридцатого числа у нас будут два министра иностранных дел – Франции и Германии – с совместным визитом", – сказал Пристайко.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник также подтвердил, что готовится визит главы немецкого внешнеполитического ведомства.

"Чрезвычайно важно и символично, что уже на десятый день после инаугурации президента Владимира Зеленского член федерального правительства, министр иностранных дел Германии Хайко Маас осуществляет визит в Киев. Мы рассматриваем это как знак мощной политической поддержки Украины со стороны нашего стратегического партнера", – сказал дипломат.

Накануне Пристайко посетил Берлин, где встретился с советником по внешнеполитическим вопросам канцлера Ангелы Меркель. По словам Пристайко, на встрече они обсудили "как дать новый старт" Минскому процессу".

Как мы писали ранее, состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Собеседники обсудили первые мероприятия в рамках поддержки активного политического диалога на высоком уровне, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Отдельное внимание было уделено развитию ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса.

Зеленский и Меркель подтвердили обоюдную заинтересованность в активизации усилий с целью возвращения мира на Донбасс, в том числе в рамках Нормандского формата. Были согласованы первые совместные шаги в этом направлении.

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