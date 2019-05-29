Стало известно, когда главы МИД Польши, Швеции, Франции и ФРГ встретятся с Зеленским

Встречи глав МИД пройдут в украинском внешнеполитическом ведомстве

Фото из открытых источников.

Министры иностранных дел Польши, Швеции, Франции, Германии посетят Украину на этой неделе. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Павел Климкин.

"Будет ряд визитов. Франция, Германия и Польша, Швеция", – отметил Климкин. По словам министра иностранных дел, пройдут встречи глав МИД в украинском внешнеполитическом ведомстве, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, Зеленский 4-5 июня совершит свой первый зарубежный визит и посетит Брюссель, где проведет ряд встреч с руководством Европейского Союза и НАТО.

Так, украинский лидер проведет встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также с представителями других высокопоставленных европейских и евроатлантических структур.

Зеленский намерен проинформировать партнеров в ЕС и НАТО о ситуации с безопасностью на востоке Украины, обсудить пути активизации международных усилий для завершения войны на Донбассе, обменяется мнениями с руководством ЕС и НАТО относительно дальнейших ключевых реформ в Украине.

А тем временем в Киеве прошла встреча с представителями Международного валютного фонда. Появились подробности встречи Зеленского с миссией МВФ.

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