Стало известно, когда главы МИД Польши, Швеции, Франции и ФРГ встретятся с Зеленским
Встречи глав МИД пройдут в украинском внешнеполитическом ведомстве
Министры иностранных дел Польши, Швеции, Франции, Германии посетят Украину на этой неделе. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Павел Климкин.
"Будет ряд визитов. Франция, Германия и Польша, Швеция", – отметил Климкин. По словам министра иностранных дел, пройдут встречи глав МИД в украинском внешнеполитическом ведомстве, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, Зеленский 4-5 июня совершит свой первый зарубежный визит и посетит Брюссель, где проведет ряд встреч с руководством Европейского Союза и НАТО.
Так, украинский лидер проведет встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также с представителями других высокопоставленных европейских и евроатлантических структур.
Зеленский намерен проинформировать партнеров в ЕС и НАТО о ситуации с безопасностью на востоке Украины, обсудить пути активизации международных усилий для завершения войны на Донбассе, обменяется мнениями с руководством ЕС и НАТО относительно дальнейших ключевых реформ в Украине.
А тем временем в Киеве прошла встреча с представителями Международного валютного фонда. Появились подробности встречи Зеленского с миссией МВФ.
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