Стало известно, когда могут проголосовать за программу действий правительства

"Мы ее изучим, и думаю, что уже на следующей неделе будем голосовать", - сказал Стефанчук

Руслан Стефанчук / Фото: president.gov.ua

Программу действий Кабинета министров Украины могут утвердить в парламенте уже на следующей неделе, отмечает первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"В воскресенье уже крайний срок, я говорил с премьер-министром Алексеем Гончаруком, он сказал, что программа будет внесена. Мы ее изучим, и думаю, что уже на следующей неделе будем голосовать", – сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.

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Как сообщали новости "Сегодня", в начале сентября новым правительством было принято решение, что отныне заседания Кабмина станут закрытыми для СМИ. После завершения заседания Кабинета министров премьер-министр или члены правительства будут проводить пресс-брифинг для СМИ с разъяснениями решений, принятых на заседании. Премьер-министр Алексей Гончарук объяснил такое новшество.

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Кроме того, новым правительством было принято еще одно любопытное решение. Кабмин окончательно ввел электронный обмен документами, отказавшись от бумаги. По поручению Дмитрия Дубилета изменения должны заработать с 1 октября. До того момента государственные органы должны провести соответствующие организационные настройки в системе обмена документами.

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