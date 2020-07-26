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Стало известно, когда может состояться съезд "Слуги народа": названа дата

26 июля, 00:27

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Съезд выдвинет и своего кандидата в народные депутаты на довыборах

Съезд партии "Слуга народа" может состояться 21 августа.

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Об этом заявила заместитель главы одноименной фракции Евгения Кравчук в Facebook.

риентировочно 21 августа на всеукраинском съезде партии "Слуга народа" в Киеве надеемся увидеть команды наших областных организаций вместе с кандидатами на должности глав областных центров", – говорится в сообщении.

Она также добавила, что съезд выдвинет и своего кандидата в народные депутаты на довыборах в парламент по 208 округу.

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Ранее стало известно, кто идет на выборы мэра Киева от "Слуги народа": народный депутат Украины Ирина Верещук победила в праймериз с большим отрывом и идёт на выборы мэра Киева от "Слуги народа". Также президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на выбор "Слуг народа".

"Сегодня все было честно и открыто. Было пять кандидатов, они все мощные и будут помогать избраннику. Я поддерживаю решение партии и симпатизирую Ирине Верещук. Она будет лучшим, самым умным кандидатом", – отметил президент Владимир Зеленский.

Напомним, что ранее в Минздраве назвали возможные сценарии местных выборов и карантина. Например, если вся страна станет красной зоной, тогда нужно будет ограничивать проведение массовых мероприятий.

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Киев выборы съезд слуга народа Евгения Кравчук

Источники: Сегодня , facebook.com/yevheniya.khudzik

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