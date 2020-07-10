Стало известно, когда нардепы могут рассмотреть назначение главы НБУ

Пока неизвестно, состоится ли назначение председателя центрального банка до конца очередной сессии

Парламент рассмотрит кадровые вопросы после закрытия текущей сессии, 17 июля, на внеочередном заседании, если кандидатура главы НБУ, обязанности которого до назначения нового руководителя исполняет первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова, не будет внесена на этой неделе.

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Об этом сообщил заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура, передает РБК-Украина.

По его словам, пока неизвестно, состоится ли назначение председателя центрального банка до конца очередной сессии.

По словам нардепа, такой кадровый вопрос как раз и может стать предметом одного из внеочередных заседаний.

"Если мы за очередную неделю не примем кадровое решение в отношении главы Нацбанка и главы Антимонопольного комитета, важные две институции, должны будем собираться на внеочередное заседание позже", - заявил он.

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Ранее министр финансов Сергей Марченко рассказал, кто может стать новым главой Национального банка Украины. В интервью сайту "Сегодня" Марченко поделился своим видением кандидата на важный пост. По его мнению, такой человек должен обладать "дипломатическим талантом".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский передал на рассмотрение Верховной Рады проект постановления об увольнении Якова Смолия с поста главы Национального банка Украины 2 июля.

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

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