Стало известно, когда Оппозиционный блок определится с кандидатом в президенты

По словам Колесникова, съезд Оппоблока должен состояться не позже 15 декабря

Сопредседатель Оппозиционного блока и премьер министр оппозиционного правительства Борис Колесников заявил, что кандидат в президенты от этой политсилы будет избран на ее съезде, который состоится до 15 декабря.

"Я думаю, есть поручения всех областных организаций провести съезд до 15 декабря текущего года. То есть, 15 – это крайний срок", – заявил Колесников в эфире Радио НВ.

На уточняющий вопрос, войдет ли Оппоблок в формальное начало избирательного периода, который стартует 31 декабря, со своим кандидатом, Колесников ответил "Безусловно".

20 ноября сопредседатель фракции Оппозиционного блока в Верховной Раде Александр Вилкул объявил об исключении из нее Юрия Бойко и Сергея Левочкина, которые до этого составляли ее костяк.

После своего исключения из фракции Бойко заявил, что его членство в Оппоблоке остается в прошлом.

На посту главы фракции Бойко сменил Вадим Новинский.

Напомним, региональные организации "Оппозиционного блока" требуют немедленного созыва съезда. В секретариат политсилы поступили сотни обращений с требованием немедленного созыва съезда из ряда областей от местных и региональных организаций партии.