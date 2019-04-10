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Стало известно, когда Порошенко прибудет на "Олимпийский" для сдачи анализов

Сегодня, 15:34

Сдавать медицинские тесты президент будет, как и в прошлый раз, в медлаборатории стадиона

Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich.
Стало известно, когда Порошенко прибудет на "Олимпийский" для сдачи анализов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/6f9/10d/5ca6f910d85d9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/6f9/10d/5ca6f910d85d9.jpg Политика Сдавать медицинские тесты президент будет, как и в прошлый раз, в медлаборатории стадиона

Президент Украины Петр Порошенко прибудет на НСК "Олимпийский" для сдачи медицинских анализов после 16:00. Об этом заявил на брифинге спикер предвыборного штаба главы государства Олег Медведев, передает телеканал "Прямой".

По его словам, сдавать медицинские тесты президент будет, как и в прошлый раз, в медлаборатории стадиона.

"Должен вас проинформировать, что сегодня после 16 часов на стадионе "Олимпийский" в лаборатории президент Украины и кандидат в президенты Петр Порошенко повторно сдаст анализы на предмет выявления зависимости от алкоголя и наркотиков", – сказал Медведев.

Отметим, что на днях в штабе его оппонента заявили, что Владимир Зеленский больше не будет сдавать анализы.

Напомним, победители первого тура выборов уже с первых дней апреля начали политическую дуэль нестандартными методами. Их команды снимают ролики и бросают друг другу вызовы – то на дебаты, то на анализы. 5 апреля действующий глава государства сдавал медицинские тесты на НСК "Олимпийский", а его оппонент – в одной из частных клиник Киева. Это вызвало необычайный резонанс в обществе. Читайте все подробности, как Зеленский и Порошенко сдавали анализы.


Видео: Reuters

Также стало известно, что стадион будет нужен в ближайшее время не только для анализов, но и для дискуссии между кандидатами в президенты. Команды Зеленского и Порошенко заказали "Олимпийский" для проведения дебатов.

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Тег Порошенко, Олимпийский, анализы

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