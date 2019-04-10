Стало известно, когда Порошенко прибудет на "Олимпийский" для сдачи анализов
Сдавать медицинские тесты президент будет, как и в прошлый раз, в медлаборатории стадиона
Президент Украины Петр Порошенко прибудет на НСК "Олимпийский" для сдачи медицинских анализов после 16:00. Об этом заявил на брифинге спикер предвыборного штаба главы государства Олег Медведев, передает телеканал "Прямой".
По его словам, сдавать медицинские тесты президент будет, как и в прошлый раз, в медлаборатории стадиона.
"Должен вас проинформировать, что сегодня после 16 часов на стадионе "Олимпийский" в лаборатории президент Украины и кандидат в президенты Петр Порошенко повторно сдаст анализы на предмет выявления зависимости от алкоголя и наркотиков", – сказал Медведев.
Отметим, что на днях в штабе его оппонента заявили, что Владимир Зеленский больше не будет сдавать анализы.
Напомним, победители первого тура выборов уже с первых дней апреля начали политическую дуэль нестандартными методами. Их команды снимают ролики и бросают друг другу вызовы – то на дебаты, то на анализы. 5 апреля действующий глава государства сдавал медицинские тесты на НСК "Олимпийский", а его оппонент – в одной из частных клиник Киева. Это вызвало необычайный резонанс в обществе. Читайте все подробности, как Зеленский и Порошенко сдавали анализы.
Также стало известно, что стадион будет нужен в ближайшее время не только для анализов, но и для дискуссии между кандидатами в президенты. Команды Зеленского и Порошенко заказали "Олимпийский" для проведения дебатов.
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