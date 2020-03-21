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Стало известно, когда Рада может объявить чрезвычайное положение в Украине

21 марта, 18:29

Руслан Ровик

В парламенте готовятся к объявлению чрезвычайного положения по всей территории страны

В Украине с 24 марта Верховная Рада готовится объявить режим чрезвычайного положения по всей стране в связи с угрозой распространения коронавируса.

Об этом со ссылкой на собственный источник в парламенте сообщает "РБК-Украины".

Предполагается, что внеочередное заседание парламента соберут во вторник, 24 марта.

"В понедельник еще нет, а во вторник, думаю, будет", – заявил источник.

В свою очередь, депутаты фракции "Слуги народа" подтвердили, что на повестке дня внеочередного заседания должно быть объявлено чрезвычайное положение.

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"Мне не известно наверняка, но президент говорил на фракции, что да. Если будет внеочередное заседание, то перед тем должно быть решение Совета национальной безопасности и обороны. СНБО обращается к президенту с решением, президент – указ, мы – постановление", - пояснил источник.

Между тем, в руководстве фракции "Слуга народа" сообщили, что ни дата заседания, ни повестка дня пока не утверждены.

"Пока что ничего не знаем о внеочередном, на понедельник точно нет, ведь депутаты в регионах. На вторник – это возможно, но мы должны знать об этом за 48 часов", - говорится в сообщении.

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В свою очередь, источники "24 канала" сообщили, что 22 марта соберется экстренное заседание СНБО, чтобы обсудить введение чрезвычайной ситуации в Украине.

Ожидается, что решение СНБО будет подписано президентом, и на следующей неделе депутаты Верховной Рады соберутся на внеочередное заседание, чтобы его ввести. После этого решение о введении чрезвычайной ситуации начнет действовать на всей территории Украины.

Режим чрезвычайного положения предусматривает закрытие всех рынков, торговых и развлекательных центров, театров, кинотеатров и музеев. Также запрещается проведение массовых мероприятий, останавливается работа общественного транспорта, а медицинские учреждения переходят на работу в режиме повышенной готовности.

Напомним, ранее решение о введении режима чрезвычайной ситуации было принято в Харьковской области.

Ранее такое же решение приняли и власти Тернопольской области, а также в Киеве, на территории Ивано-Франковской, и Днепропетровской областях.

Стоит добавить, что сайт "Сегодня" объяснял, в чем отличия чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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