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Стало известно, когда Рада может собраться на внеочередное заседание

16 июля, 23:19

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Повестка дня будет насыщенной

В Верховной Раде Украины хотят назначить внеочередное заседание на вторник, 21 июля 2020 года.

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Об этом заявил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, – пишет "РБК-Украина".

Речь идет о том, что народные депутаты Украины рассмотрят законопроект о "зеленом" тарифе.

"Вероятно, 21-го июля будет внеочередная сессия. Должны быть рассмотрены вопросы, которые мы не успели на третьей сессии. В частности, точно там будет рассматриваться законопроект о "зеленом" тарифе во втором чтении", – заявила Кравчук.

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Она также добавила, что повестка дня будет насыщенной.

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Сегодня Верховная Рада назначила главой Национального банка Кирилла Шевченко, который до настоящего времени был главой правления государственного Укргазбанка. Соответствующий проект постановления поддержали 332 народных депутата.

На сегодняшнем заседании Верховная Рада назначила Олега Уруского вице-премьер-министром – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности. Также парламент назначил главой Антимонопольного комитета Украины Ольгу Пищанскую. Соответствующий проект постановления поддержали 255 народных депутатов.

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Верховная Рада заседание Евгения Кравчук

Источник: РБК-Украина

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