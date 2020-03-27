Стало известно, когда соберется парламент

Верховная Рада Украины соберется на заседание в понедельник, 30 марта.
Об это заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Мы планируем, чтобы внеочередное заседание Верховной Рады состоялось в понедельник, потому что приоритетные вещи – это подготовка еще некоторых законопроектов по противодействию коронавирусной болезни, из-за этого изменения в бюджете", – сообщил Зеленский в пятницу после заседания фракции "Слуга народа".
Президент уточнил, что законопроектов, которые должны рассмотреть депутаты на внеочередном заседании будет несколько, и заверил, что это не последний пакет стабилизационных мер по противодействию эпидемии коронавируса.
Как сообщали новости "Сегодня", 26 марта президент Владимир Зеленский провел встречу с лидерами фракций перед внеочередным заседанием Рады. Глава государства призвал обеспечить максимальную явку депутатов в парламент.
Также президент Украины Владимир Зеленский надеется на ответственность народных депутатов перед украинцами, и что на внеочередном заседании Верховной Рады они проголосуют за необходимые законодательные инициативы для поддержки бизнеса, социально уязвимых категорий населения, а также важные реформы в банковском и аграрном секторе, которые не только помогут Украине сохранить экономическую стабильность, но и обеспечат финансовую поддержку МВФ.
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