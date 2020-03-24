Стало известно, когда состоится экстренный саммит лидеров G20 из-за коронавируса

Саудовская Аравия в этом году председательствует в G20

Экстренный саммит лидеров стран G20 из-за ситуации с распространением коронавируса в мире должен состояться 26 марта в формате видеоконференции. Об этом сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в японском правительстве.

Пока конкретное время конференции согласовывается. Ожидается, что по японскому времени она пройдет вечером (днем в Украине и Европе).

Ранее Саудовское агентство печати сообщило, что Эр-Рияд планирует на неделе, начинающейся 23 марта, созвать в виртуальном формате внеочередной саммит G20 для обсуждения ситуации с коронавирусом. Саудовская Аравия в этом году председательствует в G20, традиционный ежегодный саммит "двадцатки" запланирован в королевстве на ноябрь.

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Напомним, что вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.

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Пандемия коронавируса вносит коррективы в жизнь европейцев. Так в Германии через контакт с больным из дома теперь работает Ангела Меркель, а в Великобритании продумали, кто заменит руководителя правительства, если вирус доберется и до него.

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