Стало известно, когда состоится встреча советников глав "нормандской четверки"

Была достигнута договоренность о подготовительной встрече дипломатических советников глав государств и правительств

/ Фото: AFP

Офис президента Украины Владимира Зеленского заявил о достижении договоренности проведения подготовительной встречи дипломатических советников глав государств и правительств стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина. – Ред) 2 сентября 2019 года. Об этом сообщается в информации по итогам телефонного разговора украинского лидера Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркельна сайте главы украинского государства.

"Президент Украины призвал срочно провести встречу лидеров стран „нормандской четверки" для обсуждения мирного процесса и согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта. Со своей стороны Ангела Меркель выразила поддержку усилий Украины, направленных на установление мира в Донбассе, согласившись с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время. Достигнута договоренность о подготовительной встрече дипломатических советников глав государств и правительств 2 сентября этого года", — сказано в сообщении.

В ходе разговора Зеленский заявил, что "Украина остается последовательной в выполнении своих обязательств по мирному урегулированию в Донбассе с использованием политико-дипломатических механизмов", – резюмировали в пресс-службе президента.

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Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что надеется договориться о проведении нормандской встречи на уровне четырех государственных лидеров в ближайшие недели. В то же время он добавил, что Франция и Россия имеют расхождения в позициях относительно Украины.

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Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что саммит пройдет в Париже.

Напомним, 7 августа Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Путиным и отметил, что нужно срочно провести встречу в "нормандском формате", посмотреть в глаза участникам переговоров и сказать, что пора закончить эту войну.

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