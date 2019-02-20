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Стало известно, когда вступит в силу закон о курсе Украины в ЕС и НАТО

Сегодня, 10:59

В четверг, 21 февраля, закон вступит в силу

Фото: Facebook
Стало известно, когда вступит в силу закон о курсе Украины в ЕС и НАТО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/189/5f8/5c51895f87457.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/189/5f8/5c51895f87457.jpg Политика В четверг, 21 февраля, закон вступит в силу

Закон об изменениях в Конституцию относительно членства Украины в ЕС и НАТО опубликовали в парламентской газете "Голос Украины" от 20 февраля. В четверг, 21 февраля, он вступит в силу.

Целью принятия закона о внесении изменений в Конституцию Украины является законодательное закрепление в Основном Законе цивилизационного выбора, европейской идентичности украинского народа и необратимости стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора, указано в пояснительной записке к документу.

Во вторник, 19 февраля, президент Петр Порошенко подписал принятый парламентом закон о внесении изменений в Конституцию по закреплению курса Украины в Европейской Союз и НАТО. Это случилось на специальном заседании Верховной Рады, посвященном пятой годовщине российской агрессии.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада конституционным количеством голосов закрепила в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО. Согласно президентскому законопроекту, было внесено всего пять изменения в Основной закон, что сделало не обратимыми европейские и североатлантические стремления Украины.

В свою очередь в НАТО призвали Украину продолжать путь реформ. "Мы признаем стремление Украины присоединиться к Альянсу и солидарность НАТО с Украиной является твердой. Это (реформы) имеет решающее значение для процветания и мира в Украине и для стабильности в евроатлантическом регионе".

На решение Рады отреагировали и европейские дипломаты. В Европейском Союзе заявили, что каждая страна имеет право изменять собственную Конституцию, и напомнили Украине о необходимости реформ и выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС. 

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Тег закон, НАТО, Евросоюз, Украина

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Источник:

Голос України

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