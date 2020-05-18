Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,64
28,77
  1. Новости политики

Стало известно, когда Зеленский даст пресс-конференцию

18 мая, 20:31

Руслан Ровик

Встреча главы государства с журналистами ожидается в ближайшие дни

Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с украинскими журналистами на пресс-конференции 20 мая.

Об этом со ссылкой на сообщения своих источников сообщает LB.ua.

Тему пресс-конференции глава государства пока не называли. Также не началась и официальная аккредитация журналистов на это мероприятие.

Реклама

Сообщение о будущей встрече президента с журналистами со ссылкой на свои источники сообщает также издание "НВ".

При этом отмечается, что из-за карантина в связи с коронавирусом количество участников будет ограничено.

Напомним, что ранее о подготовке встречи Владимира Зеленского с представителями СМИ по итогам первого года президентства сообщал глава Офиса президента Андрей Ермак во время встречи с послами стран G7 и главой представительства ЕС в Украине.

В тренде
Выборы на карантине: в МВД назвали два выхода из ситуации

Отметим, что накануне, 17 мая, когда в Украине вспоминали жертв политических репрессий, президент Владимир Зеленский посетил Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы".

Реклама

"Шокируют колоссальные масштабы преступлений и их антигуманная природа. Абсолютно чужая как законам нормального человеческого бытия, так и общественному строю цивилизованного мира. Тоталитарная машина без колебаний уничтожала на своем пути человеческие жизни и судьбы", – заявил Зеленский во время поседения заповедника.

Ранее Владимир Зеленский объяснил, зачем изменил формат Контактной группы в Минске.

Смотрите также обращение Зеленского:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

журналисты пресс-конференция Владимир Зеленский

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У Олега Ляшко родился сын:
У Олега Ляшко родился сын: "Самое большое счастье на свете"Политика
Внучка Муссолини отреагировала на то, что Украина сняла санкции
Внучка Муссолини отреагировала на то, что Украина сняла санкцииПолитика
Выборы на карантине: в МВД назвали два выхода из ситуации
Выборы на карантине: в МВД назвали два выхода из ситуацииПолитика
Кишиневская или брюссельская площадка: Резников предложил вариант переговоров о Крыме
Кишиневская или брюссельская площадка: Резников предложил вариант переговоров о КрымеПолитика
Украина разрабатывает стратегию деоккупации Крыма: Кулеба сообщил детали
Украина разрабатывает стратегию деоккупации Крыма: Кулеба сообщил деталиПолитика
Гордон взял интервью у террориста Гиркина: первая реакция соцсетей
Гордон взял интервью у террориста Гиркина: первая реакция соцсетейУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...