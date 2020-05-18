Стало известно, когда Зеленский даст пресс-конференцию

Встреча главы государства с журналистами ожидается в ближайшие дни

Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с украинскими журналистами на пресс-конференции 20 мая.

Об этом со ссылкой на сообщения своих источников сообщает LB.ua.

Тему пресс-конференции глава государства пока не называли. Также не началась и официальная аккредитация журналистов на это мероприятие.

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Сообщение о будущей встрече президента с журналистами со ссылкой на свои источники сообщает также издание "НВ".

При этом отмечается, что из-за карантина в связи с коронавирусом количество участников будет ограничено.

Напомним, что ранее о подготовке встречи Владимира Зеленского с представителями СМИ по итогам первого года президентства сообщал глава Офиса президента Андрей Ермак во время встречи с послами стран G7 и главой представительства ЕС в Украине.

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Отметим, что накануне, 17 мая, когда в Украине вспоминали жертв политических репрессий, президент Владимир Зеленский посетил Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы".

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"Шокируют колоссальные масштабы преступлений и их антигуманная природа. Абсолютно чужая как законам нормального человеческого бытия, так и общественному строю цивилизованного мира. Тоталитарная машина без колебаний уничтожала на своем пути человеческие жизни и судьбы", – заявил Зеленский во время поседения заповедника.

Ранее Владимир Зеленский объяснил, зачем изменил формат Контактной группы в Минске.

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