Стало известно, когда Зеленский подаст в Раду новый законопроект о незаконном обогащении

Зленский надеется, что депутаты примут соответствующий законопроект

Владимир Зеленский. Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский планирует на этой неделе подать в Верховную Раду новый законопроект о незаконном обогащении, который вернет антикоррупционным органам важный инструмент для привлечения коррупционеров к ответственности. Об этом он заявил на вчерашней встрече с миссией Международного валютного фонда, сообщила пресс-служба главы государства.

"На этой неделе мы обязательно подадим в парламент этот законопроект и очень надеемся, что депутаты его примут. Но если этого не произойдет, это будет еще одним доказательством того, что это – неработоспособный парламент", – сказал Зеленский.

Напомним, КC принял решение отменить статью 368-2 в Уголовном кодексе. По мнению суда, подозреваемые в коррупции не обязаны доказывать законность происхождения своего состояния – Конституция дает право подозреваемым в незаконном обогащении не отчитываться перед следствием об источнике своих доходов. Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал указанную статью неэффективной, так как ее нельзя применить на практике.

В феврале-2019 президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, который должен был восстановить эту статью в другой редакции.

В G7 и Всемирном банке ранее сделали заявление по декриминализации незаконного обогащения в Украине. На Западе отмечают, что у них наказание за незаконное обогащение – это мощный инструмент в борьбе с коррупцией. Поэтому они не в восторге от решения Конституционного суда Украины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Стало известно, когда Зеленский подаст в Раду новый законопроект о незаконном обогащении". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"