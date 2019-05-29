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Стало известно, когда Зеленский подаст в Раду новый законопроект о незаконном обогащении

29 мая, 10:42

Зленский надеется, что депутаты примут соответствующий законопроект

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский планирует на этой неделе подать в Верховную Раду новый законопроект о незаконном обогащении, который вернет антикоррупционным органам важный инструмент для привлечения коррупционеров к ответственности. Об этом он заявил на вчерашней встрече с миссией Международного валютного фонда, сообщила пресс-служба главы государства. 

"На этой неделе мы обязательно подадим в парламент этот законопроект и очень надеемся, что депутаты его примут. Но если этого не произойдет, это будет еще одним доказательством того, что это – неработоспособный парламент", – сказал Зеленский.

Напомним, КC принял решение отменить статью 368-2 в Уголовном кодексе. По мнению суда, подозреваемые в коррупции не обязаны доказывать законность происхождения своего состояния – Конституция дает право подозреваемым в незаконном обогащении не отчитываться перед следствием об источнике своих доходов. Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал указанную статью неэффективной, так как ее нельзя применить на практике. 

В феврале-2019 президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, который должен был восстановить эту статью в другой редакции.

В G7 и Всемирном банке ранее сделали заявление по декриминализации незаконного обогащения в Украине. На Западе отмечают, что у них наказание за незаконное обогащение – это мощный инструмент в борьбе с коррупцией. Поэтому они не в восторге от решения Конституционного суда Украины.

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Тег коррупция, законопроект, коррупционеры, обогащение

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