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Стало известно, когда у Зеленского закончится самоизоляция

24 июня, 15:15

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Пару недель назад у первой леди обнаружили коронавирус, и президент срочно принял меры

После того как жена Владимира Зеленского заразилась коронавирусом, президент Украины перешел на особый режим работы. Однако уже в эту пятницу, 26 июня, заканчивается его самоизоляция.

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Об этом сообщили агентству УНН в Офисе главы государства.

Отмечается, что гарант находился в самоизоляции две недели.

"В эту пятницу завершается двухнедельный срок особого режима работы президента, который связан с тем, что у госпожи Елены Зеленской был подтвержден COVID-19", – отметили в ОПУ.

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Как передавали новости "Сегодня", 12 июня стало известно, что жена Зеленского заразилась коронавирусом. По ее словам, заболевание у нее сначала протекало бессимптомно и чувствовала она себя хорошо. Позже в Офисе президента сообщили, что первую леди госпитализировали в больницу в Киеве. Ей уже поставили диагноз – "внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести". Ее состояние стабильное, и она находится в изоляции, под наблюдением врачей. В связи с этим Владимир Зеленский перешел на особый режим работы из-за болезни супруги.

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Сам он вместе с детьми уже сдавал два раза тесты на коронавирус, и в обоих случаях они были отрицательными. На днях в Офисе президента сообщали новые данные о состоянии Елены Зеленской.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Владимир Зеленский коронавирус самоизоляция

Источник: Сегодня

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