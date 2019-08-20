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Стало известно, кого Зеленский назначил своим представителем в Верховной Раде

20 августа, 10:25

Соответствующие указы обнародованы 19 августа

Руслан Стефанчук. Фото: facebook.com/ruslan.stefanchuk

Руслан Стефанчук. Фото: facebook.com/ruslan.stefanchuk

Президент Владимир Зеленский переназначил Руслана Стефанчука своим представителем в Верховной Раде Украины. Соответствующие указы от 19 августа опубликованы на сайте главы государства.

Указом № 601 Зеленский уволил Стефанчука с должности представителя президента в Верховной Раде. При этом другим своим указом назначил Стефанчука представителем президента в парламенте по согласию.

"Назначить Стефанчука Руслана Алексеевича представителем президента Украины в Верховной Раде Украины (по согласию)", – говорится в указе № 602/2019.

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Руслан Стефанчук был назначен представителем президента в парламенте 21 мая.

Стефанчук – адвокат, доктор юридических наук, в 2011-2013 годах работал завотделом проблем развития национального законодательства в Институте законодательства Рады.

Уроженцу Тернополя Руслану Стефанчуку 43 года. В 2019 году стал идеологом штаба Владимира Зеленского на президентских выборах. Познакомился с Зеленским в студенческие годы благодаря КВН.

Руслан Алексеевич Стефанчук изначально рассматривался в качестве кандидата на должность главы фракции в парламенте. Долгое время был безальтернативным кандидатом, уже после выборов в списке претендентов на эту должность появился Александр Корниенко. Сам же Стефанчук переместился в список кандидатов на должность первого вице-спикера парламента.

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Верховная Рада указ Зеленский Стефанчук

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