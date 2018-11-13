Стало известно, кто из епископов УПЦ МП приехал на встречу к Порошенко

Сегодня, 23:13

Встреча состоялась вечером 13 ноября в "Украинском доме"

фото из открытых источников
фото из открытых источников

Президент Украины Петр Порошенко все-таки провел встречу с представителями Украинской православной церкви Московского патриархата.

Встреча состоялась вечером 13 ноября в "Украинском доме". Президент Украины Петр Порошенко, после того как ему архиереи Украинской православной церкви Московского патриархата отказали во встрече, все же провел переговоры с представителями этой церкви, правда только с теми, кто поддерживает предоставление Томоса Украине и создание Единой поместной церкви.

По информации "Религиозной правды", на встречу с Порошенко прибыли три архиерея УПЦ МП: митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбынко), митрополит Винницкий и Барский Симеон и архиепископ Новокаховский и Генический Филарет. 

Напомним, что 13 ноября на Соборе УПЦ МП объявили о том, что она не намерена присоединяться к единой Украинской поместной православной церкви после завершения процесса предоставления автокефалии.

Кроме того, УПЦ МП заявила о разрыве отношений с Константинополем из-за предоставления Украине автокефалии.

Как уже сообщалось, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял позитивное решение по Украинской церкви.
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