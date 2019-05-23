Стало известно, кто может возглавить Службу внешней разведки

Решение окончательно еще не утверждено и находится в стадии обсуждения, но вероятность его принятия очень высока

Фото: facebook.com/buharev.page.

В Администрации президента рассматривают вариант назначения главой Службы внешней разведки Владислава Бухарева.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники.

Решение окончательно еще не утверждено и находится в стадии обсуждения, но вероятность его принятия очень высока.

Владислав Бухарев – народный депутат Верховной Рады VIII созыва. С декабря 2007 по март 2010 занимал пост первый заместитель председателя Государственной налоговой администрации Украины — начальник налоговой милиции. 1 марта 2014 года и.о. президента Украины Александр Турчинов назначил Бухарева первым заместителем главы СБУ — начальником главного управления по борьбе с коррупцией.

На парламентских выборах баллотировался по одномандатному избирательному округу №162 от партии "Батькивщина", прошел в Раду, набрав 20,26% голосов избирателей.

Ранее в Минюсте объяснили, почему Богдану нельзя быть главой Администрации президента . Как рассказал замминистра юстиции Сергей Петухов, чиновнику времен президентства Виктора Януковича Андрею Богдану запрещено занимать публичные должности до 2024 года.

Также замминистра иностранных дел по европейской интеграции Елена Зеркаль объяснила отказ от работы в администрации Зеленского . По ее словам, она хочет продолжать заниматься тем, что очень любит – защитой интересов Украины в международной политике.

Кроме того, президент Владимир Зеленский назначил экс-главу миссии Украины при НАТО Вадима Владимировича Пристайко заместителем главы Администрации президента (указ №317/2019).

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