Стало известно, кто предложил Януковичу бежать из Украины

Экс-президенту Украины Виктору Януковичу посоветовал бежать из Украины бывший вице-президент США Джо Байден.

Об этом американский политик написал в своих мемуарах, сообщает "Громадське радіо".

По словам бывшего вице-президента, этот совет он дал Януковичу в ходе телефонного разговора.

"Я предупреждал его (Януковича – Ред.) в течение нескольких месяцев, что ему надо вести себя сдержаннее по отношению к украинским гражданам, но в ту ночь после трех месяцев демонстраций я сказал ему, что все кончено: ему надо отозвать своих людей и уходить", – вспомнил он.

Байден добавил, что на следующий же день Янукович уехал из Киева, а контроль над правительством временно "перешел в руки молодого патриота Арсения Яценюка".

Мемуары Джо Байдена под названием "Пообещай мне, папа", вышли в декабре. Они посвящены ребенку политика, который в 2015 году умер от рака мозга.

В книге бывший вице-президент рассказывает о своей работе в администрации президента США и, в частности, о роли в событиях в Украине.

Напомним, 20 декабря Швейцария продлила на год санкции против Януковича и людей из его окружения.

Также мы сообщали о том, что Оболонский суд Киева приобщил к делу о госизмене бывшего украинского президента Виктора Януковича фрагмент интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, где российский лидер утверждает, что он ввел войска в Украину по просьбе беглого главы государства.

Напомним, в сентябре экспертиза дала неожиданный вывод по делу экс-гаранта и признала, что Янукович не призывал к войне. Лингвистическая экспертиза определила, что в высказываниях Виктора Януковича и в письме к Путину нет сепаратизма или призыва к агрессивной войне против Украины.