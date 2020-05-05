Стало известно, кто станет заместителем Кучмы в ТКГ

По словам Ермака, сегодня очень важно дать Минскому процессу новый импульс, и Украина это делает

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников будет заместителем главы делегации Украины в ТКГ Леонида Кучмы, а в рабочие подгруппы ТКГ войдут представители соответствующих украинских министерств и народные депутаты Украины.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе онлайн-дискуссии "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома", организованной Atlantic Council в понедельник.

По его словам, сегодня очень важно дать Минскому процессу новый импульс, и Украина это делает.

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"Сегодня мы выступили с инициативой повысить уровень представительства делегаций в Минске в Трехсторонней контактной группе. То есть, теперь наряду с руководителем нашей делегации господином Кучмой его заместителем становится вице-премьер-министр господин Резников, а также мы добавляем в представительство в каждой подгруппе представителей соответствующих министерств на уровне не ниже, чем замминистра, также добавляем представителей парламента. Так, несколько руководителей профильных комитетов также будут привлечены к этой работе", – сказал он.

Ермак подчеркнул, что украинская сторона прилагает максимум усилий для выполнения договоренностей декабрьского саммита лидеров Нормандского формата, но многие из них до сих пор не выполнены.

Так, до сих пор продолжают стрелять, не завершена программа по разминированию, не допущен Красный Крест и по-прежнему не согласованы три новых места для разведения сил и средств.

"Безусловно, есть достижения. Сегодня мы освободили из плена 131 человека", – отметил он.

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Ермак также рассказал, что по поручению президента Украины Владимира Зеленского он предложил представителям других трех стран, которые являются участниками Нормандского формата, присоединиться и лично приехать в Минск, чтобы увидеть, что там происходит, и почему не выполняются договоренности.

Как известно, следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на оккупированном Донбассеожидается 14 мая.

Заседания ТКГ в связи с коронавирусом проходили в режиме видеосвязи 26 марта, 8 апреля, 22 апреля.

На последнем заседании 22 апреля политическая рабочая группа ТКГ рассмотрела аспекты, связанные с особым статусом отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и реализацией "формулы Штайнмайера", как предусмотрено Минскими соглашениями. А обсуждения в рабочей группе по безопасности были сосредоточены на определении дополнительных участков разведения сил и средств сторон.

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