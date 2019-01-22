Стало известно, поедет ли генсек НАТО на форум в Давос

Столтенберг выступит в дискуссии, которая будет посвящена будущему Североатлантического альянса

Фото: Associated Press

Стало известно, поедет ли генсек НАТО на форум в Давос //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/72d/243/5c472d243c950.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/72d/243/5c472d243c950.jpg 2019-01-22T17:06:00+02:00 Политика Столтенберг выступит в дискуссии, которая будет посвящена будущему Североатлантического альянса

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг будет участвовать в мероприятиях ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие в заседаниях Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) в среду, 23 января и в четверг, 24 января 2019 года", – говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

Как стало известно, Столтенберг выступит в дискуссии, которая будет посвящена будущему Североатлантического альянса. Затем генсек примет участие в неформальных встречах на форуме. А именно – встретится с рядом высокопоставленных собеседников.

Напомним, ежегодная сессия Всемирного экономического форума открылась во вторник, 22 января, в Давосе (Швейцария), она пройдет в 49-й раз и завершится 25 января. Тема форума: "Глобализация 4.0: Формирование глобальной архитектуры в век четвертой индустриальной революции".

Город примет около трех тысяч представителей органов власти, межгосударственных структур, общественных деятелей, глав крупнейших компаний и банков.

В последний день форума пройдет сессия с участием главы Международного валютного фонда и представителей крупнейших центробанков мира, посвященная перспективам роста глобальной экономики.

Отметим, что Петр Порошенко посетит форму в Давосе, а вот президент США Дональд Трамп отменил свой визит на ВЭФ из-за ситуации на американо-мексиканской границе, которая не позволяет Белому дому и Конгрессу восстановить частично прекращенную работу правительства США.

Президент Франции Эммануэль Макрон также не будет присутствовать на форуме. Отказ от поездки связан со слишком плотным графиком главы государства, пояснили в администрации президента.

Элиту мировой политики должны представить в Давосе канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Японии Синдзо Абэ.

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