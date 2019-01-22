Стало известно, поедет ли генсек НАТО на форум в Давос
Столтенберг выступит в дискуссии, которая будет посвящена будущему Североатлантического альянса
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг будет участвовать в мероприятиях ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом сообщила пресс-служба НАТО.
"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие в заседаниях Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) в среду, 23 января и в четверг, 24 января 2019 года", – говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.
Как стало известно, Столтенберг выступит в дискуссии, которая будет посвящена будущему Североатлантического альянса. Затем генсек примет участие в неформальных встречах на форуме. А именно – встретится с рядом высокопоставленных собеседников.
Напомним, ежегодная сессия Всемирного экономического форума открылась во вторник, 22 января, в Давосе (Швейцария), она пройдет в 49-й раз и завершится 25 января. Тема форума: "Глобализация 4.0: Формирование глобальной архитектуры в век четвертой индустриальной революции".
Город примет около трех тысяч представителей органов власти, межгосударственных структур, общественных деятелей, глав крупнейших компаний и банков.
В последний день форума пройдет сессия с участием главы Международного валютного фонда и представителей крупнейших центробанков мира, посвященная перспективам роста глобальной экономики.
Отметим, что Петр Порошенко посетит форму в Давосе, а вот президент США Дональд Трамп отменил свой визит на ВЭФ из-за ситуации на американо-мексиканской границе, которая не позволяет Белому дому и Конгрессу восстановить частично прекращенную работу правительства США.
Президент Франции Эммануэль Макрон также не будет присутствовать на форуме. Отказ от поездки связан со слишком плотным графиком главы государства, пояснили в администрации президента.
Элиту мировой политики должны представить в Давосе канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Японии Синдзо Абэ.
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