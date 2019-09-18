Стало известно, продолжит ли Украина работу в ОБСЕ после "крымского" демарша

/ Фото: Александр Яремчук

Украинская делегация, которая устроила демарш на совещании ОБСЕ в Варшаве 17 сентября из-за высказываний пророссийских представителей о якобы "российском" Крыме, решила продолжить работу. Об этом сообщает МИД Украины в своем Telegram-канале.

"После консультаций с партнерами делегация решила пока не прекращать работу в двухнедельном совещании. Демарш также позволил мобилизовать наших партнеров – с заявлениями о поддержке территориальной целостности Украины выступили представители США, Канады и ряда стран ЕС, включая Словакию, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, Швейцарию и Грузию", – говорится в сообщении.

Реклама

Напомним, на заседании ОБСЕ в Варшаве, где обсуждали тему свободы слова и демократии, украинская делегация вышла из зала в знак протеста против заявлений представителей крымских пропагандистских "СМИ" о "российском Крыме".

После этого несколько стран выступили с протестом на заявления пропагандистов из оккупированного Крыма и заявили, что полуостров принадлежит Украине.

В тренде Вятрович уволен с поста главы Института нацпамяти (дополнено)

Как сообщали новости "Сегодня", в июле Парламентская ассамблея ОБСЕ осудила оккупацию Крыма и требует от России убрать военных с полуострова. В тексте резолюции также сказано о растущей милитаризации Азовского моря со стороны РФ и всего Крымского полуострова.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама