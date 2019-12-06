Стало известно с чего начнется саммит в "нормандском формате"

Лидеры России, Франции, Германии и Украины проведут параллельные двусторонние встречи перед началом общего заседаниясаммита в "нормандском формате". Об этом сообщил источник в Елисейском дворце.
"Когда президент Франции Эмманюэль Макрон будет общаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлер ФРГ Ангела Меркель будет общаться с президентом России Владимиром Путиным. Затем Макрон встретится с Путиным, а Меркель — с Зеленским. После этого они все вчетвером соберутся на общую встречу", — пояснил источник.
Пока в Елисейском дворце не уточнили, будет ли прописана в графике отдельная встреча Путина и Зеленского.
Согласно предварительному плану, встреча Путина и Макрона состоится в 15:30 по местному времени (16:30 по Киеву — Ред.). Перед этим Макрон в 15:00 проведет переговоры с Зеленским. Ожидается, что общая встреча начнется в 16:00 и по ее завершении будет итоговая пресс-конференция.
В Елисейском дворце не подтвердили информацию о продолжительности переговоров до 19:00 (20:00 по киевскому времени — Ред.), заметив, что они могут затянуться и на более долгий срок.
"На саммите мы намерены не просто предпринять действия на основе достигнутого прогресса, но продвинуться к полному выполнению минских соглашений", — отметил источник.
В трендеНе доверять Путину: Порошенко дал Зеленскому четыре совета по встрече "Нормандской четверки"
"Необходимо более прочное перемирие, разминирование территорий, определить новые зоны разведения сил, определить меры по повышению доверия, предусмотреть новые обмены заключенными, не связанными с конфликтом, предусмотреть новые пункты перехода для гражданских лиц", — пояснили в администрации французского президента.
Лишь после решения вопросов, связанных с безопасностью, станет возможным проведение выборов на Донбассе, отмечают в Елисейском дворце.
Все остальные темы, такие как транзит российского газа через территорию Украины или снятие санкций с России в повестке переговоров не значатся. Источник в Елисейском дворце подчеркнул, что саммит посвящен лишь минским соглашениям, и лишь договоренность об их полном выполнении может стать шагом к отказу от продления европейских санкций против РФ.
Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными.
Стоит отметить, что в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущей встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России: представители власти заявляют о намерении как можно скорее разрешить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные договоренности о Донбассе капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале: Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.
Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк