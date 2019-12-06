Стало известно с чего начнется саммит в "нормандском формате"

Пока в Елисейском дворце не уточнили, будет ли прописана в графике отдельная встреча Путина и Зеленского

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Лидеры России, Франции, Германии и Украины проведут параллельные двусторонние встречи перед началом общего заседаниясаммита в "нормандском формате". Об этом сообщил источник в Елисейском дворце.

"Когда президент Франции Эмманюэль Макрон будет общаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлер ФРГ Ангела Меркель будет общаться с президентом России Владимиром Путиным. Затем Макрон встретится с Путиным, а Меркель — с Зеленским. После этого они все вчетвером соберутся на общую встречу", — пояснил источник.

Пока в Елисейском дворце не уточнили, будет ли прописана в графике отдельная встреча Путина и Зеленского.

Согласно предварительному плану, встреча Путина и Макрона состоится в 15:30 по местному времени (16:30 по Киеву — Ред.). Перед этим Макрон в 15:00 проведет переговоры с Зеленским. Ожидается, что общая встреча начнется в 16:00 и по ее завершении будет итоговая пресс-конференция.

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В Елисейском дворце не подтвердили информацию о продолжительности переговоров до 19:00 (20:00 по киевскому времени — Ред.), заметив, что они могут затянуться и на более долгий срок.

"На саммите мы намерены не просто предпринять действия на основе достигнутого прогресса, но продвинуться к полному выполнению минских соглашений", — отметил источник.

"Необходимо более прочное перемирие, разминирование территорий, определить новые зоны разведения сил, определить меры по повышению доверия, предусмотреть новые обмены заключенными, не связанными с конфликтом, предусмотреть новые пункты перехода для гражданских лиц", — пояснили в администрации французского президента.

Лишь после решения вопросов, связанных с безопасностью, станет возможным проведение выборов на Донбассе, отмечают в Елисейском дворце.

Все остальные темы, такие как транзит российского газа через территорию Украины или снятие санкций с России в повестке переговоров не значатся. Источник в Елисейском дворце подчеркнул, что саммит посвящен лишь минским соглашениям, и лишь договоренность об их полном выполнении может стать шагом к отказу от продления европейских санкций против РФ.

Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными.

Стоит отметить, что в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущей встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России: представители власти заявляют о намерении как можно скорее разрешить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные договоренности о Донбассе капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале: Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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