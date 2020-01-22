Стало известно, с кем Зеленский встретится в Давосе

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский сегодня отправляется в Давос (Швейцария) для участия во Всемирном экономическом форуме. В Министерстве финансов Украины сообщили, с кем встретится глава государства.

В Давосе еще 21 января стартовал 50-й Форум. В этом году он собирает около трех тысяч участников из 117 стран и лидеров 53 государств и правительств.

Во время Форума традиционно будет работать площадка "Украинский дом", тема дискуссий в котором – "Украина: креативность, инновации, возможности".

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"Министр финансов Оксана Маркарова будет участвовать во встречах президента Украины Владимира Зеленского с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, с президентом ЕБРР (Европейского банка реконструкции и развития) Суммой Чакрабарти, с руководителями компаний SOCAR и Cargill, а также примет участие в заседании Национального инвестиционного совета", – говорится в сообщении.

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Как сообщали новости "Сегодня", 22 января на Всемирный экономический форум в Давос помимо Зеленского отправятся премьер-министр Алексей Гончарук, глава МИД Вадим Пристайко. Также туда планируют поехать и более двух десятков депутатов от "Слуги народа". В то же время спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, за чей счет депутаты поедут в Давос.

Также стало известно, что президент США Дональд Трамп пока не планирует встречаться с Зеленским в Давосе.

Все подробности в спецтеме Давос 2020

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