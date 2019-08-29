Стало известно, с кем Зеленский встретится в рамках визита в Варшаву

Владимир Зеленский / Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках двухдневного визита в Варшаву встретится с лидерами Польши, США, Бельгии, Литвы и Грузии.

Об этом сообщили в дипломатических кругах.

"Относительно структуры визита – планируется два дня. Первый день – польский двусторонний визит, второй день связан с церемонией годовщины начала Второй мировой войны", - заявили в дипломатических кругах.

31 августа Варшаве у Зеленского состоятся встречи с польским руководством – президентом Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким и представителями парламента Польши.

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Кроме того, запланированы встречи президента Украины с представителями польского бизнеса и украинской общины в Польше.

1 сентября глава украинского государства проведет ряд двусторонних встреч. "Пока у нас подтверждена Бельгия, Литва, Грузия, возможно, будут еще встречи, прорабатывается вопрос встречи с президентом США Дональдом Трампом", – добавил собеседник.

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Ранее советник президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джон Болтон анонсировал начало организации встречи Зеленского и Трампа в Варшаве в ближайшие дни.

Напомним, что 1 июня в Администрации президента Украины подтвердили, что Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского на официальный визит в Вашингтон.

При этом ранее украинский президент заявил, что его официальная поездка в США запланирована на сентябрь этого года.

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