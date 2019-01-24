Стало известно, во сколько начнутся дебаты в ПАСЕ по Керченскому проливу
Украинская сторона готовила дебаты почти два месяца
В четверг, 24 января, в 11:00 на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) стартуют дебаты по российской агрессии в Керченском проливе. Об этом сообщил глава украинской делегации, вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев на своей странице в Facebook.
Стоит отметить, что украинская сторона готовила дебаты почти два месяца. А поданный проект резолюции, по словам Арьева, в целом адекватно отражает ситуацию.
"Интрига только в том, наберется ли ПАСЕ мужества признать очевидный факт, что наши моряки являются военнопленными. В Совете Европы – ну такая уж натура – пытаются сглаживать острые углы и избегать жесткой конкретики, даже если это является правдой", – отметил Арьев.
Напомним, сегодня в ПАСЕ для Украины важный день. В зале на дебатах обсудят агрессию России в Азовском море и примут резолюцию, в которой речь пойдет об освобождении украинских моряков, защиты свободного судоходства. И очередной раз подтвердят поддержку территориальной целостности Украины.
Родственники пленных украинских моряков уже прибыли в Страсбург. Приехали на Парламентскую ассамблею Совета Европы рассказать, как их сыновья стали в России политзаключенными, и просить европейцев о помощи в освобождении моряков.
Вы сейчас просматриваете новость " Стало известно, во сколько начнутся дебаты в ПАСЕ по Керченскому проливу". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Битва за Азов состоится в ПАСЕ – интервью с главой украинской делегации Владимиром Арьевым
Дебаты в четверг покажут, насколько громко в Парламентской Ассамблее Совета Европы звучит "голос Москвы"
Денисова требует отправить раненых украинских моряков на лечение в нейтральную страну
Она попросила ЕС оказать давление на РФ для принятия такого решения