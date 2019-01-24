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Стало известно, во сколько начнутся дебаты в ПАСЕ по Керченскому проливу

Сегодня, 08:57

Украинская сторона готовила дебаты почти два месяца

Фото: Facebook
Стало известно, во сколько начнутся дебаты в ПАСЕ по Керченскому проливу //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/88c/ed0/5c488ced08f4c.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/88c/ed0/5c488ced08f4c.jpg Политика Украинская сторона готовила дебаты почти два месяца

В четверг, 24 января, в 11:00 на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) стартуют дебаты по российской агрессии в Керченском проливе. Об этом сообщил глава украинской делегации, вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что украинская сторона готовила дебаты почти два месяца. А поданный проект резолюции, по словам Арьева, в целом адекватно отражает ситуацию.

"Интрига только в том, наберется ли ПАСЕ мужества признать очевидный факт, что наши моряки являются военнопленными. В Совете Европы – ну такая уж натура – пытаются сглаживать острые углы и избегать жесткой конкретики, даже если это является правдой", – отметил Арьев.

Напомним, сегодня в ПАСЕ для Украины важный день. В зале на дебатах обсудят агрессию России в Азовском море и примут резолюцию, в которой речь пойдет об освобождении украинских моряков, защиты свободного судоходства. И очередной раз подтвердят поддержку территориальной целостности Украины.

Родственники пленных украинских моряков уже прибыли в Страсбург. Приехали на Парламентскую ассамблею Совета Европы рассказать, как их сыновья стали в России политзаключенными, и просить европейцев о помощи в освобождении моряков.

моряки, дебаты, Керченский пролив, Совет Европы, ПАСЕ

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