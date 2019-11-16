Стало известно, за что из "Слуги народа" исключили двух депутатов

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Монобольшинство становится меньшим. 15 ноября во фракции "Слуге народа" произошла кадровая чистка.

Из фракции исключили двух депутатов.

В Европейской солидарности также собираются провести ротацию. "Сегодня" разбирались, с чем связаны перестановки, и почему к народным избранникам возникли замечания со стороны руководства.

Кадровые чистки начались еще до начала заседания Верховной Рады.

Анна Скороход и Антон Поляков в зал зашли уже внефракционными. Полякова исключили из "слуг народа" за прогулы, а к Скороход у коллег возникло несколько вопросов.

Однако Антон Поляков, который недавно инициировал сбор подписей за отставку генпрокурора Рябошапки, считает, что причиной его изгнания из фракции стало то, что он не поддерживает отдельные законопроекты.

"Я хожу на заседания. Прогулов нет. Ну, вот сегодня будет первый прогул. Голосую в согласовании с фракционными и партийными решениями, за исключением единичных случаев, когда я не могу пойти против своих избирателей", – заявил народный депутат Украины Антон Поляков.

Анна Скороход запомнилась слезами, когда ее правки не учли при рассмотрении законопроекта о газотранспортной системе. И именно свою принципиальность депутат считает причиной исключения из фракции.

"Если ты говоришь не так, думаешь не так, если я отстаиваю интересы государства и людей, значит меня надо вклепать", – говорит народный депутат Украины Анна Скороход.

Идет вразрез интересов партии, поэтому с ней попрощались, заявил глава фракции. А еще Давид Арахамия говорил, что Скороход неоднократно предлагала другим слугам народа деньги. И хотя депутат это отрицала, позиция фракции не изменилась.

"Она не работает на фракцию, на "Слугу народа", она работает на чьи-то собственные интересы, не ее интересы, я вижу, что ее собственных интересов нет, она агент кого-то", заявил народный депутат, глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

Еще одна представительница "Слуги народа" Ирина Верещук отказалась от должности представителя Кабмина в парламенте. Говорит: заявление написала по собственной воле, потому что не удалось найти общий язык с премьером.

"Моими основными обязанностями была коммуникация, налаживание коммуникации, стать мостиком между Кабмином и парламентом. То, что я говорила и предлагала, часто не находило отклика от премьера, в частности. Мы пришли к выводу, и это обоюдное согласие, что я напишу заявление и сложу полномочия", – заявила народный депутат Ирина Верещук (фракция партии "Слуга народа").

В "Европейской солидарности" тоже планировали кадровую ротацию из-за того, что Ирина Луценко сложила мандат из-за больного сердца. Вместо нее хотят ввести в парламент Владимира Вятровича, бывшего директора Украинского института национальной памяти "памяти. Он был следующим в партийном списке после Натальи Бойко, которая отказалась от депутатства, потому что стала советницей премьера.

Решение о новом депутате ЦИК приняла вчера, но сегодня к присяге дело не дошло.

"Руководство Верховной Рады и председатель Верховной Рады на мои обращения отказываются объявить приведение к присяге Вятровича. Документы все от ЦИК находятся в Верховной Раде, и я считаю данную позицию политической", – заявил народный депутат Андрей Парубий (фракция партии "Европейская солидарность").

"У меня есть информация о решении ЦИК, но, по состоянию на сейчас, у меня на руках нет этих документов. Будут документы, будем в рамках действующего законодательства приводить к присяге народных депутатов. Но нарушать мы не будем", – заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

На новоиспеченного депутата в парламенте ждет сюрприз, неприятный. Его готовит Максим Бужанский. В интервью "Сегодня" признался, что сюрприз связан с работой Вятровича на прежнем месте.

"Я считаю Вятровича фальсификатором истории, спекулянтом на истории и, более того, человек, который на посту директора института памяти совершал массу хищений, чем занимаются правоохранительные органы на данный момент", – заявил народный депутат Максим Бужанский (фракция партии "Слуга народа").

Однако Вятрович все упреки Бужанского отрицает.

"Все, что есть сейчас — это его реакция на мою деятельность. Это не какая пацанячая площадка, чтобы выяснять отношения, это парламент, и мы должны действовать в рамках действующего законодательства, и я буду требовать этого и от господина Бужанского", – отреагировал новоизбранный народный депутат Украины Владимир Вятрович.

Приносить присягу Вятрович будет уже в декабре. Потому что следующие две недели у парламента – не сессионные.

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