Старая версия медицинской реформы совсем не адаптирована к украинским реалиям – Степанов

«Формулы на бумаге не могут быть адаптированы к реальности», - заявил Степанов

Реформа системы здравоохранения Украины, разработанная предыдущими руководителями МОЗ, основанная на отдельных элементах моделей западных стран, но совсем не адаптирована к украинским реалиям.

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

"Инициаторы той реформы за три года так и не смогли объяснить украинцам, в чем сама ее суть. Это потому, что они сами не понимали, что делали. Они взяли отдельные элементы моделей западных стран, сделали красивые слайды в презентации и назвали это реформой. Но они забыли, что эта их реформа совершенно не адаптирована к украинским реалиям. В том виде, в каком мы ее получили, – она ​​не о бесплатной медицине, не о достойных зарплатах врачам и не о здоровье пациентов. Она о том, что формулы на бумаге не могут быть адаптированы к реальности", – подчеркнул Максим Степанов.

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Напомним, что ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов объявил, что Минздрав приступает к выполнению поручения президента Украины Владимира Зеленского о внесении изменений в реформе здравоохранения.

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