Старт избирательной кампании в Раду и отставка Терезы Мэй: топ-темы дня

В Украине запущен предвыборный процесс, а британский премьер стоит в шаге от ухода с поста

Новости "Сегодня" будут следить за темами дня, которые могут оказать влияние на будущее Украины и Европейского Союза.

В Украине начинается кампания по выборам в Верховную Раду . Согласно законодательству, избирательный процесс внеочередных выборов депутатов начинается со следующего дня после опубликования указа президента о досрочном прекращении полномочий Рады и назначении внеочередных выборов, то есть 24 мая 2019 года.

Под председательством блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания состоится заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви.

В Одессе при участии министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна и гендиректора по мобильности и транспорту Европейской Комиссии Хенрика Хололея состоится Второй Транспортный диалог высокого уровня Украина – ЕС.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по итогам встречи с Грэмом Брейди, главой Комитета 1922, объединяющего рядовых депутатов-консерваторов, как ожидается, назовет дату своей отставки .

Больше об итогах 23 мая, начале процесса досрочных выборов в Раду и удешевлении украинских еврооблигаций , смотрите в сюжете "Сегодня":

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