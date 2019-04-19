Стартовали дебаты на "Олимпийском": Порошенко пришел на сцену к Зеленскому

Лидер ЗеКоманды выиграл жеребьевку у действующего главы государства и первым начнет

Скриншот.

После официальной жеребьевки прямо на стадионе кандидат в президенты Владимир Зеленский первым начинает дебаты с оппонентом Петром Порошенко.

Отметим, что сцены кандидатов в президенты находятся на противоположных сторонах футбольного поля. Однако глава государства решил прийти на сцену своего конкурента.

Люди говорят, что в первую очередь пришли послушать Зеленского, так как с Порошенко все понятно, он давно у руля государства. На стадионе не только киевляне, но и гости столицы. Чтоб узнать больше, что происходит на стадионе, смотрите онлайн-трансляцию сайта "Сегодня".

Дебаты начнутся в 19:00 на НСК "Олимпийский". Отметим, что по закону президентская дискуссия должна проходить на "Общественном", но ради встречи Порошенко и Зеленского на стадионе, Центризбирком даже перенес время дебатов в студии: теперь вместо 20:00 выделено время с 21:00 до 22:00. Также читайте о правилах дебатов между Порошенко и Зеленским, которые были применены и к их встрече на стадионе.

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