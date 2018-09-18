Стартует 73-я сессия Генассамблеи ООН: что будут обсуждать в Нью-Йорке

Порошенко выступит по вопросу миротворцев на Донбассе, а украинский дипломат назначен одним из вице-председателей сессии

Сегодня, 18 сентября, в Нью-Йорке открывается 73-я сессия Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. Председательствовать на сессии в этом году будет министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес. За всю историю ООН она будет четвертой женщиной на этом посту.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко будет одним из вице-председателей 73-й сессии Генассамблеи.

Заседания высокого уровня начнутся 24 сентября. В этот же день состоится Саммит мира в память о южноафриканском государственном и политическом деятеле Нельсоне Манделе, а также обсуждение финансирования Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Общие прения с участием глав государств, правительств и министров иностранных дел стран-членов ООН пройдут с 25 сентября по 1 октября.

25 сентября представители стран рассмотрят инициативу "Действия по поддержанию мира" (A4P).

26 сентября состоятся заседания по теме: "Объединимся для искоренения туберкулеза: срочные меры глобального реагирования на глобальную эпидемию", а также мероприятия, посвященные празднованию и популяризации Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

Кроме того, 26 сентября на сессии Генассамблеи ООН ожидается выступление президента Украины Петра Порошенко. Ранее сообщалось, что в своем выступлении он потребует развертывания миротворческих сил ООН на Донбассе, а также представит анализ текущей ситуации, стратегии развития и видение изменения роли, функции и миссии организации.

Заседания 27 сентября будут посвящены всестороннему рассмотрению вопроса профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними.

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Как сообщается на сайте ООН, среди перечня дополнительных пунктов, предлагаемых для рассмотрения на 73-й сессии, – положение на временно оккупированной территории Украины, укрепление и поощрение международного договорного режима, обеспечение сохранности морского пространства на благо нынешнего и будущих поколений.