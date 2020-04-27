Старые друзья: Саакашвили и Ермак рассказали, откуда друг друга знают

Идея о назначении политика возникла на одном из совещаний у президента Украины

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили так и не был назначен на пост вице-премьера на прошлой неделе и этот вопрос перенесли. В Офисе президента отметили, что идею с его привлечением в Кабинет министров озвучивал на только Владимир Зеленский. Как оказалось, глава ОПУ Андрей Ермак давно знаком с украинско-грузинским политиком.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Источник издания рассказал, что идею с привлечением Саакашвили во власть продвигал еще Андрей Богдан (экс-глава ОПУ), причем рассматривались разные варианты, к примеру, руководство таможней. По одной из версий, актуализировал эту идею и Андрей Ермак.

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Руководитель Офиса президента рассказал, что идея привлечения Саакашвили в Кабмин возникла на одном из совещаний с Зеленским, при этом подчеркнул, что эта идея не исходила только от одного человека. Он уточнил, что знает Саакашвили очень давно.

"Мы с господином Саакашвили выпускники Киевского института международных отношений, поэтому действительно давно знакомы. Более того, за десятки лет работы в юриспруденции я успел познакомиться с большинством украинских политиков и бизнесменов. Достаточно сложно найти кого-то, с кем я не знаком", – сказал Ермак.

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В свою очередь сам Саакашвили подтвердил, что они оба знакомы со студенческих лет. По его словам, Ермак изучал опыт преобразований в Грузии, передает Интерфакс-Украина.

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"Руководитель Офиса президента Украины мой давний друг, институтский, мы вместе учились. Он много раз приезжал в Грузию, изучал тоже наш опыт реформ. Он прекрасно в курсе этого опыта реформ. Он, кстати, взял человека, который сделал "батумское чудо" , Левана Варшаломидзе (глава правительства грузинской Автономной Республики Аджария в 2004-2012 годах – ред.) руководителем офиса инвестиций при президенте Зеленском", – сказал политик.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно президент Зеленский предложил Саакашвили пост вице-премьера по реформам. По словам кандидата в Кабмин, он уже встречался и с главой правительства Денисом Шмыгалем, а позже и с фракцией "Слуга народа".

На днях в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" Саакашвили рассказывал, как собирается работать с Международным валютным фондом и привлечь в Украину вдвое больше денег – 8 миллиардов долларов, а также на каких условиях готов мириться с Россией и многое другое. Смотрите его выступление:

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