Стать главным союзником США: экс-посол объяснил, что это даст Украине

В июне НАТО включило Украину в Программу расширенных возможностей, что предоставит нашей стране новые возможности. Также Киев мог бы получить еще один важный статус – главного союзника США вне Альянса, что обеспечило бы возможность еще лучше вооружиться американским оружием. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" бывший американский посол в Украине Уильям Тейлор.

"Думаю, это прекрасная идея. Когда я был в посольстве США в Украине прошлой осенью, проводил переговоры с украинцами в Кабмине и правительстве США по этому статусу для Украины. Конечно, это будет отдельно от НАТО, но это будут двухсторонние отношения между США и Украиной. И тогда я говорил, что это очень хорошая идея. Опять-таки, это должно исходить из Киева. Украина получила статус Партнера расширенных возможностей. Это поддержали все страны-члены Альянса. И это получилось потому, что украинское правительство тяжело и успешно работало, чтобы получить этот статус", – сказал он.

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По его словам, статус главного союзника США уже не раз обсуждался, но в Вашингтоне говорят, что так и не получали из Киева конкретного предложения об этом. Тейлор считает, что после получения статуса расширенных возможностей с НАТО, можно отправлять запрос в Америку на получение статуса главного союзника США вне НАТО. При этом он объяснил, что значит такой статус.

"Это очень важное признание для Украины со стороны США. Но это не то же самое, что Устав НАТО. Ранее вы упомянули статью 5, которая бы работала, если бы Украина была членом НАТО и на нее напали. Атака на Украину означала бы атаку на США и остальные страны-члены НАТО. Статус основного партнера США вне НАТО не об этом. То есть это не гарантии безопасности. Но это расширенный статус, который дает возможность получать дополнительное оборудование. Ранее мы говорили о кораблях и другом военном оборудовании. Статус основного партнера США вне НАТО открывает двери для получения большего количества военного оборудования для проведения большего количества тренировок между армиями. Это повысит украинскую безопасность", – резюмировал дипломат.

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Напомним, в июне 2019 года в США представили законопроект о предоставлении Украине статуса союзника вне НАТО. Статус главного союзника США вне НАТО (Major Non-NATO Ally) впервые появился в законодательном поле США в 1989 году. Изначально он предполагал, что с отдельными странами, имеющими стратегическое значение для США, Вашингтон может заключать договора о совместных военных разработках и исследованиях. Позже функционал закона значительно расширился. Так, статус главного союзника США вне НАТО давал его обладателям возможность не только участвовать в совместных с американцами научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектах, но и получать для этих целей материалы и оборудование в кредит, а также финансирование США для покупки или аренды оборонного оборудования.

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